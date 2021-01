Streamingtjenesterne har kronede dage under en pandemi, hvor manglende kulturelle oplevelser får folk til at streame film og serier som aldrig før.

Derfor spytter giganterne Netflix og HBO også det ene ud efter det andet, men førstnævntes seneste skud på stammen rammer ikke bulls eye.

Anmelderne er i hvert fald ikke begejstrede for sci-fi- og actionfilmen 'Outside the Wire', der har Pilou Asbæk på rollelisten.

Filmen får kritik for at være generisk, middelmådig og spækket med for meget overdøvende action.

Pilou Asbæk har prominente roller i 'Game of Thrones' og 'Ghost in a Shell' på sit cv. Foto: MIKE SEGAR Vis mere Pilou Asbæk har prominente roller i 'Game of Thrones' og 'Ghost in a Shell' på sit cv. Foto: MIKE SEGAR

Således kvitterer både Politiken og Soundvenue med to stjerner ud af seks mulige. Hos Politiken lyder det, at filmen er så generisk, at 'den ikke er til at holde ud', mens Soundvenue skriver, 'at den kun giver mening for kunstig intelligens'. Sidstnævnte beretter også, at Pilou Asbæk har en så forsvindende lille rolle, at 'han ikke har meget at arbejde med'.

I filmen forsøger amerikanske styrker at opbryde en borgerkrig, hvor prorussiske militser med Pilou Asbæk i spidsen forsøger at få adgang til atomarsenaler i Ukraine.

Atomvåben, som i sidste ende kan udgøre en trussel mod USA. Filmen foregår i 2036, hvor robotter har indtaget slagmarken, side om side med soldater af kød og blod.

Spejder man ud over de danske grænser, er der heller ikke meget hjælp at hente for Pilou Asbæk, instruktøren Mikael Håfström og resten af holdet.

Således har filmen blot en score på 45 ud af 100 på Metacritic, der er en hjemmeside, hvor alverdens anmeldelser samles. Der er ikke en eneste anmeldelse, der er markeret som positiv.

New York Times kalder filmen for 'fantasiløs', mens CNN stempler den som en 'B-film, der ikke har noget specielt at byde på'.

Trods sløje anmeldelser har Pilou Asbæk dog ikke tænkt sig at vige fra actiongenren.

Han skal nemlig spille med i actionfilmene 'Samaritan' og 'Project X-Traction', der ifølge planerne også får premiere i 2021.