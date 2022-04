Den britiske tv-personlighed Jimmy Savile var elsket af mange for sine tv-programmer på BBC samt hans mangeårige velgørenhedsarbejde.

Men det hele var en facade, og da Jimmy Savile i 2011, 84 år gammel døde, væltede skeletterne ud af skabet.

Hundredvis af beskyldninger om seksuelle overgreb begået af den så elskede tv-vært rystede Storbritannien. Over en 54 år lang periode menes han at have forulempet, voldtaget eller på anden måde misbrugt mere end 400 personer, hvor det yngste offer var kun fem år gammel.

Den skræmmende historie er nu blevet til Netflixdokumentaren 'Jimmy Savile: A British Horror Story', som fik premiere 6. april. Og seerne er rystede. Det viser et udpluk af de mange kommentarer på Twitter.

Jeg har set ti minutter af Jimmy Savile-dokumentaren, og jeg er blevet nødt til at slukke. Jeg kan ikke se på det forfærdeligt onde svin.

Mine tanker går ud til alle, der overlevede Jimmy Savile og det, han gjorde. Han stjal deres barndom og gav dem et liv med traumer. Han var ren, fucking ondskab.

Den Jimmy Savile-dokumentar er vanvittig. Ulækkert væsen.

Jeg tror ikke, jeg kan se Jimmy Savile-dokumentaren på Netflix. Jeg læste en bog for ham om nogle år siden, og det hjemsøger mig stadig. Bare det at se et billede af ham gør mig fysisk syg, og jeg må kæmpe for at få det ud af mit hoved.

Jimmy Savile-dokumentaren viser, hvad den britiske presse er villige og i stand til at skjule, når de gider. Det er hårdt at se på.

Mange væmmes også over det tætte bånd, Jimmy Savile havde til det britiske kongehus, hvor han især var gode venner med prins Charles.

Bare i traileren til dokumentaren ses det da også, hvordan Jimmy Savile – udover prins Charles – møder prominente personer som prinsesse Diana, daværende premierminister Margaret Thatcher, paven og The Beatles.

Savile blev sågar slået til ridder af dronning Elizabeth.

Tv-værten kom aldrig til at stå til ansvar for sine forfærdelige gerninger, da det hele først kom frem i lyset efter hans død.