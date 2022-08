Lyt til artiklen

»Marvel er en politisk korrekt joke.«

Marvels nye satsning har fået en hård modtagelse.

Tv-serien 'She-Hulk: Attorney at Law', der handler om en kvindelig advokat, som efter en ulykke må balancere advokattilværelsen med at være det to meter høje, grønne muskelbundt Hulk, har ifølge den britiske hjemmeside Gamingbible fået internettet til at koge over.

Serien er nemlig blevet bombarderet af etstjernede anmeldelser på film- og seriedatabasen IMDb.

Og det er i høj grad mænd i aldersgruppen 30-44, der står bag de dårlige anmeldelser.

Og årsagen er ikke til at tage fejl af.

Mange af mændene skriver nemlig kommentarer til deres anmeldelser, hvor de anklager Marvel-serien for at være mandehadende og 'woke' (politisk korrekt, red.).

En af årsagerne skyldes, at serien påstår at den kvindelige 'Hulk' er mere i kontakt med sine følelser, på baggrund af at være kvinde.

Mark Ruffalo, som spiller Hulk, til premieren på 'She-Hulk: Attorney at law'. Foto: VALERIE MACON Vis mere Mark Ruffalo, som spiller Hulk, til premieren på 'She-Hulk: Attorney at law'. Foto: VALERIE MACON

»Jeg bliver piftet efter på gaden, jeg oplever inkompetente mænd forklarer mig om mit arbejde hver eneste dag. Og hvis jeg ikke gør det, vil jeg blive kaldt ustabil eller svær at arbejde med, og i værste fald kan jeg risikere at blive slået ihjel« lyder et citat fra serien, hvor 'She-Hulk' skal forklare den originale mandlige Hulk, hvorfor hun er bedre til at være den grønne superhelt.

Og det har fået de 30-44-årige mænd til tasterne.

»Kan hun gøre alt det, som Hulk kan, bare bedre? Stop jer selv,« skriver en bruger i sin anmeldelse på IMDb.

»Forfærdeligt! Red jer selv, og lad være med at se showet,« skriver en anden bruger.

Den store modstand mod serien har fået en række mennesker til at gå til modangreb. Derfor har modreaktionen været at give serien topkarakteren på ti stjerner på IMDb for at »neutralisere« de dårlige anmeldelser.

Graf over anmeldelserne af 'She-Hulk'. Foto: IMDb Vis mere Graf over anmeldelserne af 'She-Hulk'. Foto: IMDb

'She-hulk: Attorney at Law' havde premiere på Disney+ 18. august, og på rollelisten ses Tatiana Maslany som She-hulk, men også Mark Ruffalo, Tim Roth og Jameela Jamil er at finde på rollelisten.