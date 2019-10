'Luksusfælden'-eksperterne får en ny kvinde på holdet i denne sæson.

En ny sæson af ‘Luksusfælden’ løber i disse uger over skærmen hver tirsdag på TV3 og Viaplay. Selv om serien efterhånden har en lang række år og afsnit bag sig, er der fortsat deltagere, der har brug for hjælp til at få økonomien til at hænge sammen og slippe af med deres gæld.

Den hjælp står eksperterne som altid klar med, og i den nuværende sæson får de tilgang af et nyt ansigt. 32-årige Sesilie Munk Stenderup er nemlig blevet en del af holdet og dukker op, når der tirsdag er sæsonafslutning.

Mens flere af de andre eksperter kommer fra en økonomisk baggrund, er Sesilie uddannet jurist. Her blev hun færdig i 2012 og har siden arbejdet som advokat, hvor hun fra kreditorernes side har været tæt på folk med dårlig økonomi, som har svært ved at betale regninger.

Derfor adskiller hun sig lidt fra de andre ‘Luksusfælden’-eksperter, og det kan både seere og deltagere godt komme til at opleve. Det fortæller den nye ekspert til Realityportalen.

'Det at lægge budgetter er også en del af mit daglige arbejde, men det er klart, at jeg også kan bidrage med noget lidt andet, fordi jeg har en jurabaggrund', siger hun og fortsætter:

'Derfor kan jeg komme med juridiske indspark, hvis der for eksempel er noget med en lejekontrakt eller lignende, eller hvis der er andet med kontrakter eller aftaler med kreditorerne. Det kan jeg hjælpe med på en anden måde, fordi det er noget, jeg sidder med til daglig.'

Vil gøre en forskel

Sesilie håber, at hun kan være med til at ændre livet hos de deltagere, hun bliver sendt ud til. Sesilie er klar til at hjælpe økonomisk trængte danskere.

'Jeg har sagt ja til at være en del af ‘Luksusfælden’, fordi jeg igennem mit arbejde ofte er i kontakt med folk, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen og betale regninger. Det er en svær situation for både kreditor og skyldneren, og det går ud over alle. Derfor vil jeg gøre mit for at hjælpe, så alle parter kan blive glade. Det er min motivation for at være med.'

Hun har indtil nu optaget to programmet, og det har været en positiv oplevelse.

'Det har været spændende og lærerigt, og det er rart at være med til at gøre en forskel for deltagerne, siger den nye ekspert, der endnu ikke har gjort sig tanker om, hvor længe hun skal være en del af ekspertholdet.'

Dét kan gøre hende vred

Sesilie fortæller, at det kan gøre hende vred, hvis deltagerne ikke tager opgaven seriøst, eller hvis de ikke er klar til at foretage de ændringer, det kræves, hvis deres økonomi skal tilbage på sporet.

'Der er jo en årsag til, at vi er der, så det kan gøre mig vred. Jeg kan også blive vred, hvis deltagerne lyver over for os eller skjuler ting, for så er det hele spild af tid', siger eksperten og fortæller, hvordan hendes tilgang til deltagerne er.

'Jeg kan sagtens være bestemt, men jeg har ikke en skrap tilgang til deltagerne. Men det er klart, at fordi vi har så kort tid med deltagerne, så er man nogle gange nødt til at sige tingene direkte, hvis man virkelig skal rykke dem under vores besøg.'

Du kan se sæsonafslutningen af ‘Luksusfælden’ på tirsdag klokken 20:00 på TV3 og Viaplay.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk