For nylig kom det frem, at det kommende særafsnit af 'Venner' får besøg af en masse store gæstestjerner. Nu er fans i oprør over, hvem man har valgt at invitere – og ikke mindst IKKE invitere.

27. maj er der premiere på det længe ventede reunion-afsnit af 'Venner', hvor det er lykkedes streamingtjenesten HBO Max at samle skuespillerne Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry og Matt LeBlanc.

Afsnittet blev optaget tidligere på året i de originale kulisser fra tv-serien, der blev sendt i perioden 1994-2004, og på gæstelisten finder man navne som David Beckham, Justin Bieber og Lady Gaga.

Gæstelisten for det kommende reunion-afsnit. Foto: HBO Max

Umiddelbart en række populære navne, men fans på Twitter påpeger nu, at man ikke har inviteret én eneste sort gæstestjerne.

'Efter at have overbevist os om, at New York ikke har nogen sorte eller brune personer i ni sæsoner, laver de en reunion med 25 kendisser, og på en eller anden måde undgår de at finde en sort person,' skriver en Del Walker.

'Præmissen for 'Venner'-reunion-episoden er, at vennerne stadig ikke kender nogen sorte personer,' skriver en Scott Weinberg.

Det originale hold fra 'Friends'. REUTERS/Handout/Jon Ragel Foto: HO

Emnet er ikke nyt.

Sidste år var skaberen af 'Venner', Marta Kauffmann, ude at undskylde, at hun dengang ikke gjorde nok for at promovere etnisk diversitet med tv-serierne.

»Jeg ville ønske, at jeg dengang vidste, hvad jeg ved i dag. Undskyld,« sagde hun til den virtuelle tv-festival ATX Festival og tilføjede blandt andet, at det er noget, hun tænker meget over i dag.

Aisha Tyler, der hen mod slutningen af 'Venner' spillede David Schwimmers karakter Ross Gellers kæreste, var den eneste sorte skuespiller i serien med en væsentlig rolle. Hun er ikke annonceret til at være med i den kommende reunion.

Aisha Tyler spillede Ross' kæreste hen mod slutningen af 'Venner'. Foto: JEWEL SAMAD

David Schwimmer fortalte sidste år i et interview med The Guardian, at han i mange år kæmpede for at få mere etnisk diversitet blandt karaktererne i 'Venner'.

»Jeg var meget bevidst om den store mangel på diversitet og kæmpede i flere år for, at Ross skulle date en farvet kvinde,« lød det fra 'Venner'-stjernen.

»En af de første kærester, jeg havde i serien, var en asiatisk-amerikansk kvinde, senere datede jeg en afrikansk-amerikansk kvinde. Det var meget bevidst fra min side,« forklarede David Schwimmer videre.

Skuespiller Cynthia Nixon – der spillede advokaten Miranda Hobbes i tv-serien 'Sex and the City', der ligesom 'Venner' var et globalt tv-fænomen omkring årtusindeskiftet – har også udtalt, at deres serie manglede særligt én ting:

»Jeg var altid ked af, hvor lidt diversitet der var i serien. Især hvad race angår,« sagde hun sidste år i et interview med magasinet Grazia, hvor hun kaldte hovedpersonerne »alt for hvide«.

Det er endnu ikke meldt ud, hvordan den kommende 'Venner'-reunion præcis er udformet, men HBO har dog for længst slået fast, at der ikke er tale om et nyt originalt afsnit af serien.

Deadline har tidligere skrevet at de seks hovedskuespillere skulle været blevet tilbudt mellem 18 og 24 millioner kroner hver for at lave den nye udsendelse.