Jennifer Lopez er lige nu aktuel i filmen 'Hustlers'. Men den får ikke tilladelse til at blive vist hvor som helst.

I Malaysia har man nemlig valgt at bandlyse filmen og dermed fjernet den fra plakaten.

Filmselskabet Square Box Pictures, som distribuerer filmen i Malaysia, bekræfter aflysningen på selskabets Instagram.

'Vi beklager at måtte meddele, at filmen Hustlers er blevet aflyst, fordi den er blevet bandlyst i Malaysia,' skriver de, hvorefter de beklager over for fans, medier og partnere.

Jennifer Lopex ved Toronto International Film Festival den 3. september, hvor 'Hustlers' blev vist første gang.

Bandlysningen af 'Hustlers' skulle efter sigende være trådt i kraft på grund af filmens indhold. Det skriver medierne BBC og Independent.

Medierne skriver videre, at aflysningen sker, fordi filmen indeholder scener med bare bryster, erotiske danse og scener med stoffer, hvilket gør den uegnet til offentlig visning i landet.

Det er ikke første gang, Malaysia har svært ved at godkende en film - som den originalt var skabt.

Også filmen om Elton John, 'Rocketman', har fået censureret sine homoseksuelle sexscener inden filmens offentliggørelse.

De malaysiske indbyggere får nu altså heller ikke lov til at opleve Jennifer Lopez i rollen som en stripper, der sammen med sine kollegaer stjæler penge fra Wall Street-arbejdere.

Mest kendte navn på rollelisten er formentlig Jennifer Lopez. Derudover kan man blandt andet også opleve Constance Wu, Julia Stiles og Cardi B.

'Hustlers' fik premiere den 7. september tidligere på måneden.

Blandt andet går filmen lige nu i USA og Storbritannien, hvor den ligger højt på listen over mest sete film for tiden.