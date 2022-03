Betaler du for at se Netflix? Eller har du bare lige lånt din vens kode?

Hvis du falder i sidstnævnte kategori, så er Netflix ved at være træt af dig. For nu vil streaminggiganten til at sætte passworddelingen i system, så Netflix får deres penge fra alle dem, der benytter sig af tjenesten.

Netflix har ellers længe bare accepteret, at forskellige kontoer er blevet delt mellem venner, der ikke boede sammen.

Men efter et testforsøg i Chile, Costa Rica og Peru vil man nu i de tre lande lade brugere dele deres kontoer med andre uden for deres husstand på en »nem og sikker måde, mens de samtidig betaler lidt mere«, som det lyder fra Chengyi Long, der er direktør for produktinnovation hos Netflix, i et nyt blogindlæg på Netflix' hjemmeside.

ILLUSTRATION. På verdensplan har Netflix lige godt 222 millioner betalende abonnenter. Nu vil streaminggiganten også have penge fra dem, der nasser sig ind på deres venners kontoer. Foto: DADO RUVIC Vis mere ILLUSTRATION. På verdensplan har Netflix lige godt 222 millioner betalende abonnenter. Nu vil streaminggiganten også have penge fra dem, der nasser sig ind på deres venners kontoer. Foto: DADO RUVIC

Det er dog endnu ikke sikkert, om funktionen med at tilføje brugere fra forskellige husstande på samme konto også skal udrulles i andre lande end de tre testområder.

Herhjemme er det allerede muligt at tilføje profiler på Netflix, så man kan dele en konto, men få hver sine anbefalinger og bibeholde der, hvor man selv er kommet til i en given serie.

Men den funktion har blandt andet været med til, at brugerne kan være i tvivl om, hvorledes og hvor bredt man må deles om den samme Netflix-konto, fortæller Chengyi Long i blogindlægget.

»Som et resultat bliver kontoer delt mellem husstande – og det påvirker vores evne til at investere i godt nyt tv og film for vores medlemmer,« uddyber Netflix-direktøren.

Med den nye funktion vil det altså blive nemmere for folk, der nasser sig ind på Netflix-kontoer hos folk, de ikke bor med, til selv at komme til at hoste op for streamingservicen, uden at det bliver lige så dyrt som et selvstændigt abonnement.

Vidste du godt, at man ikke må dele sin Netflix-konto med andre udenfor ens husstand?

Samtidig er det tanken, at det også skal være nemt at overføre eksisterende profiler mellem Netflix-kontoer.

Ifølge Variety vil udrulningen af den nye testfunktion med at tilføje brugere uden for husstanden til en konto fungere på den måde, at Netflix vil bede seerne i Chile, Costa Rica og Peru om at verificere deres kontoer, hvis streamingtjenesten bliver brugt uden for husstanden.

Dertil vil Netflix så bede seeren om at verificere loginet fra enheden ved at sende en verifikationskode.