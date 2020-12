En filmanmelders fineste opgave er at beskrive og bedømme uden at afsløre alt for meget. Grænsen er hårfin, men såkaldte spoilere er nærmest en dødssynd, og man kan hurtigt blive slagtet, hvis man taler over sig.

Ikke desto mindre er det netop, hvad Jason Adams gør i sin anmeldelse af 'Wild Mountains Thyme'. Det er helt bevidst. Plottet er simpelthen så bizart, at han ikke havde noget valg, forklarer han.

Filmen, som har Emily Blunt og Jamie Dornan i hovedrollerne, omhandler to irske landmænds romance. Eller rettere: Mangel på samme.

For mens Emily Blunts karakter har et godt øje til sin mandlige nabo, er interessen ikke gengældt.

Emily Blunt. Foto: Angela Weiss Vis mere Emily Blunt. Foto: Angela Weiss

»Problemet er, at Anthony (Jamie Dornan) lader til at have arvet en familieforbandelse og derfor er blind for opmærksomheden fra den smukke beundrer,« lyder det således i filmens beskrivelse.

Så langt, så godt. En romantisk film krydret med smukke irske landskaber og charmerende skuespillere lyder jo i udgangspunktet meget god.

Men, og det er et meget stort men, mener anmelderen, herefter knækker filmen altså. Bogstaveligt talt.

For at forklare hvorfor må der spoilers. Så planlægger du at se filmen, er det nu, du skal hoppe videre fra denne artikel. Hvis ikke, kan du roligt forberede dig på at løfte øjenbrynene.

Plottwistet, der har fået filmanmelder Jason Adams' hjerne til at eksplodere i en sådan grad, at han har valgt at gøre en undtagelse, hvad angår spoilers, kommer helt til slut i filmen.

Her får man nemlig forklaringen på, hvorfor Jamie Dornans karakter ikke er så vild i varmen efter sin beundrer. Altså, hvilken forbandelse, der hviler over ham.

Mon de får hinanden til sidst? Vis mere Mon de får hinanden til sidst?

Sagen er den, at han er af den overbevisning, at han i virkeligheden er en honningbi. Altså, et lille summende og honningproducerende insekt med gule og sorte striber.

Så har man set det med.

Beskrivelsen af plottwistet har selv sagt sat Twitter i brand. Således morer brugere sig gevaldigt på bekostning af filmens skaber. Her et udpluk af kommentarerne:

'Plottwistet i 'Wild Mountain Thyme' giver anledning til at tro, at LSB har gjort comeback i Hollywood.'

'DAAAAAANG, twistet i 'Wild Mountain Thyme', jeg ved slet ikke, hvad jeg skal tænke.'

'Please sig, at bi-sagen om 'Wild Mountain Thyme' bare er en kollektiv joke på internettet?'

'Efter at have læst om slutningen på ''Wild Mountain Thyme', vil jeg gerne have svar på – og meget gerne på skrift – hvordan filmen overhovedet fandt finansiering.'

Jason Adams er altså langt fra alene om ikke at fatte en meter. Faktisk er filmens slutning så sær, at den har vakt bekymring hos anmelderen.

»Er I heteroseksuelle mennesker okay? Kan en eller anden lige tjekke op på dem? Heteroer, hvis I læser dette, bank én gang på skærmen, hvis I er okay,« indleder han således sin anmeldelse.

Hans frygt er, at heteroseksuelle manuskriptforfattere i en tid, hvor film om ikke-heteroseksuelle romancer vinder frem, er gået over gevind.

Er en romance mellem en irsk landkvinde og en bi, hvad der er tilbage at lave film om, spørger han og understreger, at biplottet ikke engang er det mærkeligste af det hele. Og ja, her kommer lige endnu en spoiler.

Jamie Dornan. Foto: VALERIE MACON Vis mere Jamie Dornan. Foto: VALERIE MACON

Anmelderen skriver:

»Rosemary (Emily Blunts karakter, red.) er for en kort stund i chok, men hun kommer sig ret hurtigt over det. Mærkeligt hurtigt, ærligt talt.«

Således insisterer Rosemary altså på, at det ikke skal være Anthonys opfattelse af sig selv som en bi, der skal skille dem ad.

Som en velformuleret australsk journalist, der har beskrevet sagen for News.com.au, skriver:

»Og så lever de lykkeligt for evigt, må man gå ud fra. Eller måske ikke for evigt, i og med en honningbi gennemsnitligt lever i seks uger.«