Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

DRs nye dramaserie 'Carmen Curlers' vækker inden premieren opsigt på særligt ét punkt.

Søndag sender DR første afsnit af deres nye stort anlagte dramaserie om iværksætteren Axel Byvang, der i 1960erne blev rig på at sælge elektriske papillotter til hele verden.

DR har meldt ud, at der i alt kommer tre sæsoner af 'Carmen Curlers' fordelt over 24 afsnit, og det er ifølge Soundvenues filmredaktør Jacob Ludvigsen ret opsigtsvækkende.

»Det er ganske usædvanligt både i Danmark og i USA, at man annoncerer flere sæsoner af en serie allerede inden premieren.«

Han påpeger, at DR de senere år har fokuseret på serier, der blev afsluttet på én sæson.

Han mindes heller ikke at man i gamle dage med store serier som 'Borgen', 'Krøniken' og 'Sommer på forhånd meldte flere sæsoner ud fra start, og derfor ser han det som udtryk for, at DR har genovervejet deres tilgang til de store dramaserier.

Og det har han ret i.

DRs fiktionschef Henriette Marienlund fortalte tidligere i år, at DR vil til at tage chancer for at kunne konkurrere med de nye streamingtjenester.

Maria Rossing og Morten Hee Andersen på et DR-pressemøde om TV-serien 'Carmen Curlers' i DR Byen torsdag 22. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Maria Rossing og Morten Hee Andersen på et DR-pressemøde om TV-serien 'Carmen Curlers' i DR Byen torsdag 22. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det gør vi med 'Carmen Curlers'. Både ved at lave en helt anden fortælling end DR har lavet i lang tid og ved at give grønt lys til tre sæsoner fra starten,« forklarede hun i en pressemeddelelse.

Jacob Ludvigsen vurderer, at DR vil prøve at skabe en længere tilknytning mellem seerne og karaktererne, som TV 2 eksempelvis har haft held med ved 'Badehotellet'.

»'Carmen Curlers' er på mange måder en tilbagevenden til det gamle DR Drama – lysere i tonen og mere umiddelbart folkeligt. Det er et stort sats, fordi det på mange måder er serien, der skal føre 'den klassiske DR-søndagsserie' tilbage i danskernes bevidsthed.«

Jacob Ludvigsen tilføjer:

Skal du se 'Carmen Curlers'?

»Så må vi se, om den model stadig virker. Uanset hvad, er det en stor tillidserklæring til seriens skabere – mens der samtidig hviler et stort pres på dem.«

Blandt seriens skuespillere er man også overraskede over på forhånd at vide, at der kommer tre sæsoner.

»Jeg har aldrig oplevet, at man har givet grønt lys til tre sæsoner, før man overhovedet har lavet den første – men de har øjensynligt tænkt, at det her er lige det, man skal bruge,« lyder det fra Lars Ranthe.

»Ja, det er ret vildt. Men jeg vil også sige, at der en god vibe omkring serien. Forfatterne kan give den gas i historien. Jeg tror, man tør mere, når man ved, man er sikret tre sæsoner,« lyder det videre fra Mille Lehfeldt, mens Fanny Bornedal bemærker med et smil:

Flere af skuespillerne, forfatter Mette Heeno, instruktør Natastha Arthy og producer Stinna Lassen ved præsentaitonen af 'Carmen Curlers'. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Flere af skuespillerne, forfatter Mette Heeno, instruktør Natastha Arthy og producer Stinna Lassen ved præsentaitonen af 'Carmen Curlers'. Foto: Ida Marie Odgaard

»Vi må virkelig håbe, at folk elsker den første sæson, for 'sorry, der kommer mere'.«

Og hvad gør DR, hvis serien ikke bliver et hit fra start?

»De hænger på den,« lyder det fra Jacob Ludvigsen og fortsætter:

»Især i kølvandet på den meget sene, skandaløse nedlukning af Leonora Christina-serien kan DR ikke tåle at lukke serien utidigt. Der er også skrevet kontrakt med for eksempel skuespillerne for de tre sæsoner.«

Han tilføjer:

»Men man vil så muligvis prøve at skrue på knapperne, som man for eksempel gjorde på 'Bedrag', der fik en noget ublid medfart de første sæsoner, før man gav serien en overhaling med tredje, der blev hyldet vidt og bredt.«