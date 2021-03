En ny dokumentar om Britney Spears er på vej.

Den bliver nummer to i rækken inden for kort tid og produceres af tv-kanalen BBC Two. Denne gang er fokus dog kun på den værgeordning, der er lavet med popstjernens far, skriver Independent.

Tidligere i år udkom dokumentaren 'Framing Britney Spears', som er produceret af New York Times. Den berører de samme emner, men har hovedfokus på, hvordan medierne og Britney Spears fans har påvirket hendes liv.

Den nye dokumentar med det primære fokus på Britney Spears og hendes værge og far, Jamie Spears, har lige nu titlen 'Britney', men det kan nå at ændre sig.

Den nye dokumentar komer til foråret. Foto: Angela Weiss Vis mere Den nye dokumentar komer til foråret. Foto: Angela Weiss

Dokumentaren er instrueret af den prisvindende journalist Mobeen Azhar. Han har blandt andet deltaget i den retssag, hvor Britney Spears forsøgte at få fjernet sin far som sin værge.

Han besøgte også den 39-årige sangers hjemby Kentwood i Louisiana og tager så videre til Los Angeles i et forsøg på at følge hendes liv skridt for skridt.

»Jeg tog til LA for at lede efter sandheden om Britney Spears. En af de største popstjerner på planeten, der så ender op med en værge,« lyder det fra Mobeen Azhar.

Dokumentaren udkommer på et tidspunkt i den sidste del af foråret, fortæller BBC Two.