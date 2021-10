I TV 2-dokumentaren 'Omskæringer bag lukkede døre', der havde premiere på TV 2 torsdag aften, afsløres det, at der hvert år bliver foretaget ulovlige og illegale omskæringer af drengebørn. Indgreb med risiko for voldsomme blødninger, infektioner og amputerede kønsorganer.

I dokumentaren møder du Louise Hennings, der er læge på en større akutmodtagelse. En aften hører hun børneskrig og råb om hjælp, og ind kommer en far med sine to børn. Tre dage inden er begge drengebørn blevet illegalt omskåret på stuegulvet i forældrenes hjem.

»Begge børn har høj puls, høj feber og trækker vejret rigtig hurtigt. Og da jeg undersøger børnene, finder jeg ud af, at den ældste dreng mangler over halvdelen af sin penis, og det, der skulle havde været hans kønsorgan, er omdannet til et stort blødende og væskende sår, som lugter forfærdeligt,« forklarer hun i dokumentaren.

Louise Hennings konstaterer, at begge drenge er ramt af voldsom infektion og svær blodforgiftning.

Så mange omskæringer foretages i Danmark Hvert år omskæres omkring 2.000 drengebørn i Danmark. Antallet har en vis usikkerhed, da ikke alle omskæringer registreres. De illegale omskæringer er ikke-registrerede. Læger, der opdager de illegale indgreb, har pligt til at registrere dem. I 2018 blev der registreret 808 illegale omskæringer. Kilde: Dansk Sygeplejeråd, DSR

I TV 2s nye dokumentar kan man se, at flere omskæringer i Danmark foregår illegalt – og det er ikke uden risiko. Flere af disse omskæringer foregår uden bedøvelse og uden den rigtige lægefaglige teknik. Og det kan have alvorlige konsekvenser, fastslår flere læger. De har set eksempler på for meget bedøvelse, slemme infektioner og for meget omskåret forhud.

Metoderne, der anvendes under de illegale omskæringer, vækker også dyb bekymring hos Tom Giedsing Hansen. Han er overlæge med ansvar for anæstesi for børn ved Odense Universitetshospital.

»Det er ganske enkelt et overgreb på børn, og det påvirker dem voldsomt på den lange bane. Vi har set mange eksempler på, at børn, der omskæres uden bedøvelse, vil reagere meget kraftigt på smerte i deres voksenliv,« forklarer han.

Ud over danske statsborgere er der flere personer, der rejser hertil fra udlandet for at få foretaget de farlige og risikable omskæringer i Danmark. I dokumentaren finder TV 2 flere lukkede danske Facebook-grupper, hvor man kan finde mænd, der foretager omskæring uden lægefaglig baggrund.

I Danmark tilbyder det offentlige sundhedsvæsen ikke omskæringer af drengebørn. Det betyder, at forældrene enten skal betale en privat klinik eller vælge den illegale løsning for at få foretaget den rituelle omskæring.

På de private klinikker koster et indgreb på et drengebarn under et år omkring 3.000 kroner. Hvis patienten er barn over otte år eller voksen, ligger prisen på cirka 3.500 kroner.

Tom Giedsing Hansen vurderer, at det økonomiske element kan være grunden til, at flere vælger det illegale tilbud.

»Hvis det danske sundhedsvæsen tilbød omskæringer, ville vi kunne skåne flere af børnene for den voldsomme smerte. I Danmark er vi ikke vant til at betale for lægefaglige operationer, og jeg er sikker på, at et offentligt tilbud ville mindske antallet af de risikable illegale indgreb,« forklarer han.

Hvad mener du om omskæring i Danmark?

Der har ad flere omgange været debat om, hvorvidt omskæring af drengebørn helt skal forbydes i Danmark. Tom Giedsing Hansen mener, at sikre operationer, foretaget af autoriserede læger i det offentlige, er den rigtige vej.

»Problemet er, at børn ikke brokker sig, og ingen taler deres sag. Det er dybt godnat, at ingen tør tage ansvar. Men børnene lider, og problemet forsvinder ikke af sig selv,« siger han.

Tidligere har statsminister Mette Frederiksen udtalt, at jødernes forfølgelse gennem historien gør, at hun er imod et forbud mod omskæring af drengebørn.