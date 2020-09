En ny film – den anden i serien om den kasakhiske tv-journalist Borat – er ved at være klar.

Hovedpersonen selv, den 47-årige engelske komiker Sacha Baron Cohen, er færdig med at indspille, skriver filmsitet Collider.

Han har ovenikøbet vist filmen for folk i filmindustrien.

Sacha Cohen har, uden at nogen har opdaget det, været i gang med at indspille efterfølgeren til den legendariske film 'Borat' fra 2006.

Sacha Baron Cohen ankommer til den australske premiere på filmen 'Borat'. Foto: DAVID GRAY

Dens fulde titel var 'Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan'.

Der er sluppet meget lidt ud om den nye film. Men tv-journalisten Borat Sagdiyev er ikke længere en ukendt mand uden for sit hjemland.

Nu betragter han sig selv som en virkelig tv-stjerne, og han beslutter sig for at gå under jorden for at interviewe folk.

Sacha er blevet set på sociale medier spille rollen som Borat.

Komikeren Sacha Baron Cohen ankommer til Leicester Square i en hestevogn for at overvære den britiske premiere på filmen 'Borat'. Foto: MAX NASH

Det vides ikke, om Larry Charles og Jay Roach, som instruerede og producerede den originale film, er med til at lave den nye version.

'Borat' havde en omsætning på 1,681 milliard kroner, og den banede vejen for Cohens andre film som 'Bruno', der omsatte for 864 millioner kroner, og 'Diktatoren' med 1,121 milliard kroner i omsætning,

Det er også usikkert, hvem der kommer til at distribuere filmen. Den første blev udsendt af 20th Century Fox. Det hedder nu 20th Century Studios og ejes af Disney, men de plejer ikke at stå bag komedier for voksne.

Det vides ikke, hvornår filmen får premiere, selv om flere tror, det bliver inden de amerikanske præsidentvalg for at tiltrække de yngre vælgere.