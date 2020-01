Det er ikke kun Ulrich Thomsen, der gør klar til at træde i et par meget store sko.

Når optagelserne til den næste 'Afdeling Q'-film, 'Marco Effekten', går i gang om et par uger, får den nye Carl Mørck følgeskab af en ny Assad i form af 40-årige Zaki Youssef, der overtager rollen fra svenske Fares Fares.

Zaki Youssef, der senest har høstet ros og anerkendelse for sin rolle i filmen 'Danmarks sønner', har også tidligere begået sig i den bedste sendetid i TV2-serien 'Rita', hvor han spillede over for Mille Dinesen.

Han er for tiden både Robert- og Bodil-nomineret for 'Danmarks sønner', der solgte beskedne 39.522 billetter i biografen.

Zaki Youssef. Foto: ERIK REFNER Vis mere Zaki Youssef. Foto: ERIK REFNER

Nu gør han klar til at rykke op i superligaen med 'Afdeling Q'-serien, hvis første fire film i gennemsnit blev set af over 700.000 danskere.

B.T. møder søndag Zaki Youssef ved årets Robert-nomineringsfrokost i Tivoli Hotel i København.

Han indrømmer, at der er nerver på i forhold til at overtage så populær en filmrolle.

»Det er selvfølgelig angstprovokerende, og jeg prøver at ignorere det og fokusere på arbejdet og tager udgangspunkt i, at vi skal prøve at lave et nyt univers.«

Han uddyber:

»Det er jo en rolle, som rigtig mange har et forhold til, og Fares Fares gjorde det rigtig godt. Derudover er der også Jussi Adler-Olsens bøger at leve op til, så det er dobbelt op på forventningspres. Det kan man nemt blive nervøs over.«

Zaki Youssef, der senest har været en tur i Norge og optage en ny film med Rasmus Bjerg, har ikke prøvet at arbejde sammen med Ulrich Thomsen før, så det glæder han sig naturligvis til.

»Han er jo vildt dygtig. Martin (Zandvliet, instruktør, red.) er også dygtig, så det bliver spændende.«

Fares Fares og Nikolaj Lie Kaas. Foto: DANIEL REINHARDT Vis mere Fares Fares og Nikolaj Lie Kaas. Foto: DANIEL REINHARDT

Den første 'Afdeling Q'-film, 'Kvinden i buret', med Nikolaj Lie Kaas i hovedrollen havde premiere i 2013.

Forfatter Jussi Adler-Olsen havde solgt rettighederne til de fire første film til Zentropa. Da den aftale løb ud, overtog Nordisk Film .

Ulrich Thomsen fortalte i efteråret til B.T., at han ikke føler det store pres ved at skulle overtage rollen som Carl Mørck:

»Jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt at lave.«