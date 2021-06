Sølle 71.007 billetter.

Det er, hvad den nye Afdeling Q-film 'Marco Effekten' har formået at sælge siden dens premiere i torsdags.

Det skriver Ekko, som har kigget i statistikken hos Det Danske Filminstitut, hvor det desuden fremgår, at tallet er inklusiv forpremierer.

Og selvom det måske lyder, som om det er ret godt gået, at flere end 71.000 personer allerede har været inde og se den nyeste i rækken i den populære filmserie, så er det faktisk ikke synderligt imponerende.

Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares spillede makkerparret Carl Mørck og Assad i de første fire film. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares spillede makkerparret Carl Mørck og Assad i de første fire film. Foto: Søren Bidstrup

I hvert fald ikke hvis man sammenligner med filmens forgænger 'Journal 64' der i 2018 lagde til land med 215.000 solgte billetter og dermed blev den bedste biografåbning nogensinde for en dansk film.

I 'Marco Effekten' bliver hovedrollen som Carl Mørck for første gang spillet af Ulrich Thomsen.

I de fire foregående film, der sammenlagt formåede at lokke tre millioner danskere i biografen, har det ellers været Nikolaj Lie Kaas, der har spillet den knotne vicekriminalkommissær.

Jacob Ludvigsen, filmredaktør ved Soundvenue, tror dog ikke, at det er den manglende Nikolaj Lie Kaas, der har fået folk til at blive væk fra biografen.

Ulrich Thomsen er den nye Carl Mørck i Afdeling Q-filmene. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Ulrich Thomsen er den nye Carl Mørck i Afdeling Q-filmene. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Jeg tror faktisk, at mange vil være nysgerrige for at se det nye hold. Jussi-brandet er så stærkt, at selvom man skifter Lie Kaas ud, så vil mange stadig gerne se filmen,« forklarer han til B.T.

Filmselskabet bag 'Marco Effekten', Nordisk Film, påpeger over for Ekko, at filmen udgjorde 57 procent af weekendens totalmarked, og de siger samtidig, at de tror, at det dårlige billetsalg skyldes det blændende vejr i weekenden.

Og det tror Jacob Ludvigsen også er en plausibel forklaring.

»Man skal ikke underkende, at sommervejret kan få folk til at blive væk. Det har været et elendigt forår, så folk gider ikke at fare i biografen, når solen så endelig kommer frem,« siger han.

'Grå, trist og humorforladt'

Filmeksperten påpeger dog, at han ikke tror, at 'Marco Effekten' kommer til at være en lige så stor succes som dens fire forgængere.

»Word of mouth er ekstremt vigtigt for, hvordan en film klarer sig, og jeg tror bare ikke, at folk kommer til at være helt oppe at køre over den film, når de kommer ud fra biografen,« siger han og fortsætter:

»Det vil betyde, at folk ikke opfordrer deres familie, venner og kollegaer til at gå ind og se den, og så tror jeg altså, at det ender med at blive et skuffende resultat i forhold til de andre film.«

Hvorfor tror du ikke, at folk vil opfordre andre til at se den?

Anders Matthesen og Zaki Youssef medvirker i den nye Afdeling Q-film, Marco Effekten. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Matthesen og Zaki Youssef medvirker i den nye Afdeling Q-film, Marco Effekten. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg tror godt, at folk kan ende med at blive skuffede over det nye hold. Derudover er der en anderledes tone i den her film,« siger Jacob Ludvigsen og fortsætter:

»Min fornemmelse er, at noget af det, som folk godt kunne lide ved de tidligere film, var den humor, der var i et ellers meget dystert univers. De kunne godt lide den ping-pong, der for eksempel var mellem Lie Kaas og Fares Fares (der spillede rollen som Assad, red.), og den slags er der meget lidt af i den her film.«

»Den er meget grå og trist og meget humorforladt,« fortsætter han.

'Marco Effekten' bygger på Jussi Adler-Olsens femte bog i krimiserien og handler blandt andet om svindel med penge til nødhjælpsprojekter.



Den har – udover Ulrich Thomsen – blandt andre Zaki Youssef og komikeren Anders Matthesen på rollelisten.