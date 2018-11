Efter Disneys store succes med at gøre klassikerne 'Skønheden og Udyret' og 'Junglebogen' til spillefilm med rigtige skuespillere, har de nu forsøgt at gentage succesen med en anden af de helt store klassikere: Dumbo.

Den godhjertede elefant med de kæmpestore flyveører bliver omgivet af en sand stjerneparade, idet det er lykkedes Disney at få nogle af Hollywoods allerdygtigste skuespillere til at medvirke.

I de bærende roller ses blandt andre Eva Green, Colin Farrell, Danny DeVito, Alan Arkin og Michael Keaton. Instruktøren er ingen ringere end Tim Burton, der tidligere har lavet børnefilm med et uhyggeligt twist i blandt andet 'Alice i Eventyrland' og 'Frankenweenie'.

Om Dumbo også får en uhyggelig side vides endnu ikke, men traileren lægger i hvert fald op til, at ikke alt er lutter fryd og gammen for den venner elefant og hans venner, der tilsyneladende består af to menneskebørn og tre mus.

Ligesom i originalhistorien bliver Dumbo født ind i et omrejsende cirkus, der kæmper for at få økonomien til at løbe rundt. Det er derfor en gave fra himmelen, da man pludselig er i besiddelse af en flyvende elefant.

Men Dumbo og vennerne opdager grimme hemmeligheder under overfalden.

Filmen får amerikansk biografpremiere 29. marts, og da der er tale om Disney, kan den danske premiere, der endnu ikke er offentliggjort, komme til at ligge flere uger før eller efter den dato. Lad os håbe på før.

De to næste tegnefilmsklassikere, der bliver genindspillet med skuespillere af kød og blod, er 'Aladdin' og 'Løvernes konge' - begge er sat til at premierere i 2019, som tegner til at blive et stort Disney-år.