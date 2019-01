Det er langt fra udelukket, at bryllupsklokkerne på et tidspunkt ringer for Numse-Rasmus i Afrika.

Til Reality Awards 2018 kunne Rasmus Billing Birnbaum, kendt som Numse-Rasmus fra singleliv, fortælle, at han havde planer om at gifte sig med en afrikansk kvinde, som han havde mødt på Facebook i forbindelse med sit indsamlingsprojekt ‘We Care About African Football’.

Artiklen fortsætter under denne video fra ‘Singleliv’, kunne man følge en meget ærlig Rasmus, der fortalte åbent om sin store sexlyst. Det resulterede blandt andet i fortællingen om, at han har dyrket sex med en kage.

Siden dengang har der været stille, men nu er der nyt om bryllupsplanerne fra den tidligere realitydeltager.

»Det er lidt på standby, men jeg udelukker bestemt ikke noget, for hun er en fantastisk pige. Min såkaldte veninde, jeg vil ikke kalde hende kæreste, for jeg har sagt til hende, at vi ikke rigtigt er kærester, fordi afstanden imellem os er så stor, og så er der gået næsten fire måneder, siden jeg sidst var dernede, men jeg ved også godt, at når vi ser hinanden igen, så brænder flammen. Det er jeg sikker på. Hun er en sød og smuk pige,« siger Rasmus til Realityportalen.

Det er svært at få forholdet rigtigt op at køre som følge af afstanden, men de to holder kontakten ved at skrive og ringe sammen.

Og de er da også i dialog omkring, hvordan brylluppet skal foregå, hvis det på et tidspunkt bliver rigtig aktuelt.

»Jeg vil gerne giftes på afrikansk manér, fordi det er anderledes. Jeg ved det ikke, men jeg håber, at jeg kan komme derned igen i en ti dage på et tidspunkt, og så må vi tage den derfra. Vi svinger godt sammen, og vi har det sjovt sammen. Vi har også god kemi og alle de ting dér. Og man lever kun én gang, men jeg tænker ikke, at jeg skal giftes i næste uge,« siger han.

Rasmus har allerede mødt sin afrikanske venindes familie. Det skete sidst, han var i Afrika, og han fortæller, at de er en god familie med ganske fin økonomi.

Det bliver spændende, om år 2019 bliver året, hvor Numse-Rasmus bliver en gift mand.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.