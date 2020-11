I øjeblikket viser hun dansetrinene frem med på TV 2 i 'Vild med dans', men snart vil Nukâka Coster-Waldau kunne opleves på DR.

Den 49-årige grønlandske skuespillerinde, der er gift med Nikolaj Coster-Waldau, springer nemlig ud som vært for en helt ny DR-satsning.

Der afslørede kulturdirektør Henrik Bo Nielsen under DR's halvårlige pressemøde, der fandt sted mandag i DR Byen.

DR-satsningen skal handle om Danmarks og Grønlands fælles historie, og Nukâka Coster-Waldau får den rutinerede vært og skuespiller Lars Mikkelsen som medvært.

Lars Mikkelsen. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Lars Mikkelsen. Foto: ANGELA WEISS

»Vi har tidligere valgt Lars, fordi han er rigtig god til at lukke historierne op. Nu har vi også valgt Nukâka for at ramme en bred befolkningsgruppe, og fordi vi ved, at de to er gode til at formulere den slags historier,« forklarede Henrik Bo Nielsen.

Kulturdirektøren fortalte endvidere, at flere museer skal hjælpe Nukâka Coster-Waldau og Lars Mikkelsen med at brede den dansk-grønlandske historie ud.

Lars Mikkelsen var ikke til stede under pressemødet, men det var Nukâka Coster-Waldau, som fortalte, at hun glæder sig til at folde sig ud som vært.

»Jeg glæder mig som et lille barn til at være med til at formidle en historie, som, jeg selv synes, er rigtig vigtig,« lød det fra skuespilleren, der selv stammer fra Grønland, og hvis mor og far stadig bor på Grønland.

Nukaka Coster-Waldau her med sin mand, Nikolaj Coster-Waldau. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Nukaka Coster-Waldau her med sin mand, Nikolaj Coster-Waldau. Foto: JONATHAN ERNST

Hun fortalte videre, at hun trods sine grønlandske rødder ikke har helt styr på historien, men at hun 'glæder sig til at lære mere'.

DR havde forud for pressemødet lovet 'store nyheder på drama- og kulturområdet', og der kom da også et par stykker.

Ud over Nukâka Coster-Waldaus nye program afslørede DR, at der er en ny dramaserie ved navn 'Carmen Curlers' på vej. En fortælling, der vil handle om kvinders vej ind på arbejdsmarkedet.

Derudover kommer der i 2023 en ny dramafortælling om Leonora Christina, der sad i Blåtårn. Endvidere kunne DR atter en gang bekræfte, at der kommer endnu en sæson af den populære serie 'Borgen'.