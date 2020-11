Fredag aften fortalte Nukâka Coster-Waldau, at slowfox-dansen, som hun og Silas Holst leverede, kom meget tæt på.

Hun sagde nemlig, at hendes mand, skuespiller Nikolaj Coster-Waldau er væk på rejse, og at parret ikke har set hinanden i halvanden måned.

»Normalt når han filmer her i Europa og Island, så kan han komme hjem, når han har fri fem dage eller et eller andet. Så kan han komme hjem i en weekend,« lyder det fra Nukâka Coster Waldau, som uddyber:

»Det har han ikke kunnet på grund af corona, fordi han skal i karantæne hver gang, så denne gang har vi bare vidst, at der ville gå tre måneder, og det er lang tid.«

Skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst. Foto: Martin Sylvest Vis mere Skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst. Foto: Martin Sylvest

Hun fortælller, at den verdensomspændende pandemi har gjort, at parret må bryde en regel, som de ellers har lavet for deres forholds skyld.

»Vi har ellers lidt haft en regel med, at der ikke må gå længere end tre uger, imellem vi ser hinanden.«

Skuespilleren fortæller, at situationen også har ændret sig for hende og gemalen.

Nikolaj Coster-Waldau har medvirket i flere Hollywood-film, og så blev han en stjerne i udlandet, da han fik en af hovedrollerne i serien 'Game of Thrones',

»Det er bare sværere, jo ældre vi bliver. Vi har sværere ved det, end da vi var yngre.«

Meget af tiden, hvor ægtemanden er væk, går dog med at danse. Og hun siger, at Silas Holst er et dejligt ny bekendskab.

B.T. talte med dem efter aftenens danseshow var overstået, og parret fortalte, at de overordnet er glade for den dans, de leverede.

»Nu har vi jo heller ikke set den endnu, men vi er generelt glade,« lød det fra Holst.

Han og Nukâka Coster-Waldau scorede ikke de mest imponerende point og fik også lidt kritik af dommerne. Især Anne Laxholm havde spottet flere fejl i dansens indledning.

Der skete dog også uheld på dansegulvet på fredag den 13. Nukâkas kjole sad nemlig fast i hendes hæl på et tidspunkt.

Alligevel strøg parret igennem, uden at de skulle i omdans.