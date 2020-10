Inden skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst gik på gulvet fredag aften, afslørede nydanseren, at hun godt kan lide at fortælle en historie med sin dans.

Og det må man sige, hun og Holst gjorde med deres moderne dans.

Dansen handlede nemlig om at 'være god nok', og efter kunne man høre den 49-årige skuespillerinde gengive budskabet. Denne gang rettet til to meget vigtige personer i sit liv.

»Jeg har kæmpet med mit værd. Jeg ved nu, at jeg er nok, og det er I også, mine børn. Og alle andres børn, lød det fra hende, da hun talte med vært Sarah Grünewald.

Fillppa og Safina Waldau var mødt op for at støtte deres mor fredag. Foto: Martin Sylvest Vis mere Fillppa og Safina Waldau var mødt op for at støtte deres mor fredag. Foto: Martin Sylvest

Også hendes dansemakker Silas Holst kunne fortælle, at det havde været en uge, hvor også følelserne var med i træningslokalet.

»Det har været en intens uge,« lød det fra ham, da parret talte med vært Sarah Grünewald.

Da B.T. mødte Coster-Waldau og Holst til en snak efter aftenens liveprogram, uddybede hun:

»Jeg føler bare, at det er sådan en hård verden. Især nu med sociale medier og sådan noget, så er der rigtig mange unge, som føler, deres liv er ikke lige så perfekte som de der billeder,« lyder det fra Nukâka Coster-Waldau.

Silas Holst fortalte i samme omgang, at han oplevede at blive mobbet, da han var barn. Derfor er det et budskab, som ligger ham meget på sinde.

»Jeg er jo tit ude og fortælle børn, at de er gode nok, som de er. Vi er alle forskellige,« siger han.

Adspurgt konkret hvornår Nukâka Coster-Waldau har følt, hun ikke var nok værd, siger hun:

»Det er også i forhold til det her (Vild med dans, red.) Jeg er jo blevet spurgt flere gange, om jeg ville være med, men har måske ikke turde. Men jeg har jo også lov til at give den gas og have det sjovt,« siger hun på en aften, hvor hun imponerede.

Noget, Silas Holst også håber, han kan på hende overbevist om. At hun er imponerende god.

Afslutningsvist understreger skuespillerinden, hvad hun ønsker, at døtrene, der var med som publikum, skal tage med videre fra hendes budskab i sin dans.

»De er gode nok, som de er. Og ikke fordi de er dygtige eller smukke. For vi er alle smukke,« siger hun, inden dansepartneren istemmer:

»Bare man er et gode menneske.«