Fra årtusindeskiftet og 18 år frem fulgte danskerne spændt med i en lille gruppe børns opvækst i realityprogrammet 'Årgang 0'.

Og nu lancerer TV 2 en ny udgave af det populære tv-show, som skal hedde 'Årgang 20'. Et program, hvori man kan følge fire familiers liv med et nyt medlem i flokken.

Dedikerede fans vil dog måske have bidt mærke i, at det ikke helt var, hvad der blev lovet, da man i første omgang meldte nyheden om det nye program ud. Her skrev man nemlig, at programmet ville følge fem og ikke kun fire par.

Det fynske par Mette og Jonas er nemlig ikke længere med i programmet, og til B.T. lyder forklaringen i en mail:

»Som det ofte er tilfældet, når man laver tv, er der også på 'Årgang 20' sket ændringer, siden vi gik i gang med de indledende optagelser tilbage i 2019. Vi er blandt andet gået fra fem til fire familier for at kunne skabe et program, hvor hvert afsnit indeholder de elementer og detaljer om familierne, som formatet lægger op til,« lyder det fra Warner Bros Jan Bacher Dirchsen, som står bag programmet.

»Det kræver rigtig meget af familierne at medvirke i ’Årgang 20’, da de skal være klar på at invitere seerne langt ind i deres private rammer. Det er en svær øvelse, men essentielt for programmets karakter. Vi har haft en fin dialog med Mette og Jonas i forløbet, og de har nu fået alle de videooptagelser, vi nåede at lave sammen, og vi ønsker dem alt det bedste med deres lille, nye familie,« lyder forklaringen videre.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra parret, men det har ikke været muligt. Der er dog stadig fire par, som medvirker, og de kan følges fra 28. januar, hvor 'Årgang 20' har premiere.

Det er eksempelvis parret Daniel og Maria, der bliver forældre for første gang. De ses i billedet over artiklen.

De bor i Lyngby. Han er tømrerlærling, og hun er hjemmegående, og de bliver i programmet forældre til en lille dreng.

Dernæst er der Lisbeth og Christian fra Espergærde, som får deres tredje barn – en lille pige.

Christian er ejendomsmægler, men mener selv, han arbejder for meget. Lisbeth er uddannet tandklinikassistent.

Lisbeth og Christian med deres tre børn. Foto: Tin Anna Christiansen / TV 2 Vis mere Lisbeth og Christian med deres tre børn. Foto: Tin Anna Christiansen / TV 2

Tredje par er Lena og Mads fra Als i Sønderjylland, som skal være forældre til deres andet barn. Parret er meget ambitiøse med deres karrierer, lyder det i pressemeddelelsen, der sendt ud af TV 2.

»Bare fordi man bor på landet, behøver man ikke være en bonderøv,« lyder det fra Lena.

Lena og Mads fra Sønderjylland. Foto: Foto: Tina Anna Christiansen / TV 2 Vis mere Lena og Mads fra Sønderjylland. Foto: Foto: Tina Anna Christiansen / TV 2

Sidste par er Maria og Nikolaj, som i programmet bliver forældre til deres første barn, der er en datter.

De bor i Mørke på Djursland. Han er restaurantejer, og hun er sygeplejerske.

Maria og Nikolaj Foto: Foto: Tina Anna Christiansen / TV 2 Vis mere Maria og Nikolaj Foto: Foto: Tina Anna Christiansen / TV 2

Parret, som ikke skulle være med i programmet alligevel, er Jonas og Mette fra Morud på Fyn, som ses herunder.

Mette og Jonas. (Foto Mikkel Dahlgren Faurholt/TV 2) Vis mere Mette og Jonas. (Foto Mikkel Dahlgren Faurholt/TV 2)

'Årgang 20' forventes at komme til at løbe over 18 år, hvor man skal følge de fire børns opvækst.