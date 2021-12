Det var Carries skyld, at Mr. Big døde.

Det har en hjertelæge slået fast, efter Mr. Big døde i første afsnit af Sex and the City'-efterfølgeren 'And Just Like That’.

Efter at have fået et hjerteanfald udånder Mr. Big, spillet af skuespilleren Chris Noth, i armene på sin seriekone, Carrie Bradshaw, spillet af Sarah Jessica Parker.

Men ifølge Daniel Luger, der er hjertelæge på Chicagos Rush University Medical Center, kunne hun have reddet ham.

Chris Noth kommer Carrie Bradshaw til undsætning efter en hjertelæge har 'kendt hende skyldig' i hans død. Foto REUTERS/Caitlin Ochs Foto: CAITLIN OCHS Vis mere Chris Noth kommer Carrie Bradshaw til undsætning efter en hjertelæge har 'kendt hende skyldig' i hans død. Foto REUTERS/Caitlin Ochs Foto: CAITLIN OCHS

»Det her er hendes skyld. Uden at pege fingre, så er det her absolut hendes skyld,« har han sagt til magasinet Vulture.

Men nu får Carrie Bradshaw hjælp fra en uventet kant. Mere præcist fra sin afdøde seriemand, Mr. Big.

»Alting har en ende, og det var tid til at han (Mr. Big, red.) skulle afsted. Ellers skulle vi til at lave ‘Scener fra et ægteskab’ i en ‘Sex and the City’ version,« siger Chris Noth til magasinet Vouge.

»Der var ikke andre muligheder end at gå ‘Six feet under’,« siger han med reference til en anden populær tv-serie fra 00'erne om et bedemandsfirma.

Chris Noth og Sarah Jessica Parker til premieren på 'Sex and The City' efterfølgeren 'And Just Like That'. Foto REUTERS/Caitlin Ochs Foto: CAITLIN OCHS Vis mere Chris Noth og Sarah Jessica Parker til premieren på 'Sex and The City' efterfølgeren 'And Just Like That'. Foto REUTERS/Caitlin Ochs Foto: CAITLIN OCHS

Ifølge hjertelægen Daniel Luger, kunne Mr. Big havde overlevet, hvis Carrie Bradshaw havde været hurtig både med hjertemassage og opkald til alarmcentralen.

»Han havde ikke behøvet at dø. Det her er en farce,« lyder dommen fra lægen.

Chris Noth derimod kalder scenen for et 'Bonnie og Clyde' moment:

»Lige inden Bonnie og Clyde bliver gennemhullet af kugler, kigger Warren Beatty og Faye Dunaway på hinanden, og begge ved, at de er kommet til vejs ende,« siger han og forklarer, at der er forskel på videnskab og kunst.

For på samme måde som Bonnie og Clyde behøvede Mr. Big og Carrie Bradshaw dét øjeblik i badeværelset., hvor hun altså valgte at holde om ham i stedet for at ringe efter en ambulance:

»Det var nødvendigt med det sidste øjeblik uden ord, uden en sær dialog, men bare et blik - jeg synes, at King, (instruktøren Michael Patrick King, red.) gjorde det så smukt,« lyder vurderingen fra Chris Noth.