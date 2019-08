Så er der godt nyt til de mange forventningsfulde fans, der gerne vil se mere til powerparret ‘Remee og Mathilde’.

Sæson 2 af deres serie er ikke bare en realitet, allerede fra i dag kan man se de første afsnit på Dplay, og her bliver der snakket både baby, bryllup og grædt tårer, så der er god grund til at se med.

Mathilde sætter et stort skib i søen, når hun får sit eget brand, hun tager sig også sammen og får taget sit kørekort, og Remee når sin karrieres højdepunkt.

Men alt er ikke lutter fryd og gammen, for pludselig finder de ud af, at deres aupair har gang i det vildeste dobbeltliv, og Mathilde bliver decideret bange.

Remee åbner også op for sit til tider anstrengte forhold til pressen og den kreditkortskandale, som smadrede en periode i hans liv, fordi det førte til enorm mistro overfor personerne omkring ham og også flere fyringer af folk, som Remee troede, der lækkede private oplysninger.

Derfor har han også i årevis kæmpet for at vinde sagen, men uanset straffen mener Remee ikke, at det er nok.

På Instagram giver Kanal4 en forsmag på den nye sæson, se med herunder: