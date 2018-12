En ny sæson 'Paradise Hotel' bliver uden tvivl en realitet, men alt er ikke, som det plejer.

Hvis du bare går og tæller ned til en ny sæson ‘Paradise Hotel’, så er der godt nyt. Selvom den netop optagede sæson endnu ikke er blevet vist på tv, så søger TV3 allerede deltagere til en ny sæson af programmet.

'Vil du med Sydpå? Rikke åbner dørene og inviterer deltagere indenfor på sit luksuriøse hotel i Mexico. Så skal du være den næste, som får en eksklusiv billet til ‘Paradise Hotel’, så skynd dig at send en ansøgning til paradise@mastifftv.dk. Husk at skrive dit telefonnummer, hvor i landet du bor og vedhæft et par vellignende fotos af dig selv. Vi glæder os så meget til at høre fra dig,' skriver TV3 i en pressemeddelelse.

Så alt imens man venter spændt, så er chancen der altså for at blive en del af programmet, og det er endda fastlagt, at Rikke Gøransson endu en gang skal være vært. Det er dog meget atypisk TV3 at gå ud med en deltager-casting på nuværende tidspunkt, så spørgsmålet er, om der kommer endnu en sæson allerede til efteråret.

