Siden DR's mangeårige lyttersucces ‘Mads & Monopolet’ stoppede dagen før nytår, har snakken gået på, hvor monopolisterne ville gå hen.

Ville de blive på DR i det program, der nu hedder ‘Sara & Monopolet’ og har Sara Bro som vært? Ville de følge Mads Steffensen og tage turen til Podimo, der producerer podcasten ‘Mads og A-holdet’?

Eller ville de spille på begge heste?

Nu løfter Mads Steffensen sløret for hvilke kendte, der fremover bliver faste deltagere på A-holdet.

Flemming Møldrup bliver et af de nye navne på a-holdet.

På sin instagramprofil skriver værten:

»A-holdet. Nye og gamle gode hoveder so far. Nye og gamle gode hoveder på vej. Stolt af den flok.«

Mads Steffensen har desuden lagt et galleri af kendte på sin Instagram-profil. Blandt de nye hoveder er for eksempel Flemming Møldrup, som Mads Steffensen plejede at hygge sig med, da han var vært på livsstilsprogrammet ‘Kender du typen’. Nu fortsætter de to makkerskabet i podcastformatet.

I podcasten ‘Hva så?!’ har Sara Bro tidligere fortalt Christian Fuhlendorff, at komikeren Anders Morgenthaler sagde nej tak til at fortsætte i DRs monopol. Derimod vil tegneren fremover være at finde på A-holdet. Det samme gælder Søren Pind, der som en af de første valgte side og kort efter nytår. Han sagde til B.T.:

»Når DR og Sara Bro laver et nyt program, skal der nye koste til. Men jeg identificerer mig som den del, der hører til Mads.«

Søren Fauli derimod har en gang for alle meddelt, at han vælger 'Sara og Monopolet':

»Jeg ville gerne lave noget med Mads, når nu han er min gamle ven, men jeg vil ikke arbejde gratis for Podimo. Når Podimo eksisterer for at skaffe en masse abonnenter,« sagde han i podcasten 'Internt og selvoptaget'.

B.T. har tidligere spurgt flere af de gamle monopolister, hvor de ville besvare danskernes dilemmaer fremover.

Både skuespiller Peter Mygind, politiker Pernille Rosenkrantz-Theil, modemanden Uffe Buchard, forfatter Sara Blædel, sanger Lina Rafn, komiker Huxi Bach, musiker Søren Rasted og tv-vært Signe Lindkvist har allerede været gæst hos Sara Bro. Men de vil alle fremover også være en del af Mads Steffensens A-hold.

Radiovært Sara Bro har lokket mange lyttere til som vært på 'Sara og Monopolet'.

Af andre gamle monopolkendinge, der fra nu af bekender side som fast deltager i A-holdet er tv-vært Sofie Linde, politiker Ida Auken, erhvervsmanden Asger Aamund, skuespiller Nicolaj Kopernikus og musiker Mads Langer.

Mens politiker Søren Pape, livsstilsekspert Flemming Møldrup, komiker Simon Kvamm, skuespiller Magnus Millang, kok Claus Meyer og tv-vært Søren Lippert er nogle af de nye helt nye og uprøvede hoveder på Mads Steffensens hold.

'Sara & Monopolet' har i gennemsnit haft 1.258.000 lyttere hver lørdag i første kvartal af 2021. Det er derimod ikke muligt at få lyttertal fra Podimo.