Efter næsten fem måneders nedlukning, slår biograferne på torsdag dørene op igen.

Men har biograferne overhovedet noget at byde på i et coronaår, hvor mange af de store film har haft premiere på forskellige streamingtjenester, og filmproduktioner har været sat på hold?

Masser. Det mener Casper Christensen, der er filmanmelder på Go' morgen Danmark og indehaver af Filmnørdens Hjørne.

»Der vil nok være en overgangsperiode, hvor de enkelte biografer skal have styr på deres programmer, og derfor er mit bedste råd også at undersøge, hvad de enkelte biografer rent faktisk viser, når man skal vælge film her i begyndelsen,« fortæller Casper Christensen.

Skal du i biografen, når de åbner igen?

Man kan derfor ikke automatisk gå ud fra, at de film, der for eksempel er en del af Kino.dks premiereprogram, går alle steder.

»Det gælder blandt andet Nomadland, som var den store vinder ved Oscar-uddelingen. Den har allerede haft premiere på Disney+, og det er der nogle biografer, som siger fra overfor,« siger Casper Christensen.

Han mener dog ikke, at biograferne behøver være så bange for at vise de film, der har været ude på streamingtjenesterne.

Særligt ikke mange af de film, der løb med Oscar-statuetterne.

Fem gode film, du skal se i biografen Nomadland

Dramaet, der var den helt store Oscar-vinder med tre af de tungeste statuetter: Bedste film, bedste instruktør og bedste kvindelige hovedrolle. Filmen er ifølge Casper Christensen i høj grad en stemningsfilm, der handler om en kvinde, der rejser rundt i USA som nomade, efter hendes mand dør.



Sound of Metal

Ligesom Nomadland har Sound of Metal høstet store anmelderroser, og det er især en film, der med fordel kan opleves i biografen, fortæller Casper Christensen. Det skyldes filmens helt særlige lydunivers, som den også vandt en Oscar for. Sound of Metal handler om en Heavy Metal-trommeslager, der mister hørelsen og den udelukkelse fra den verden, han kender. Promising Young Woman

Også Promising Young Woman var nomineret i flere kategorier til Oscar-uddelingen, og det er ifølge Casper Christensen en god film, man sagtens kan bestille billetter til, hvis man gerne vil i biografen i slutningen af ugen. Filmen er et klassisk hævndrama med et metoo-tema, der dog ikke bliver presset ned i halsen på tilskueren, fortæller anmelderen. Retfærdighedens Ryttere

Den danske komedie har været i biograferne én gang, men den er på plakaterne igen under genåbnignen, og Casper Christensen mener også sagtens, at filmen kan tåle at gå lidt længere tid. Så fik du ikke set den sidste vinter, og trænger du til at grine, så er det et godt bud på årets første biograffilm,

»Det har været en tendens i år, at mange af de film, der var nominerede til Oscars, er stemningsfilm. Plottet er sekundært, og det handler mere om den stemning, du kommer i, når du ser filmen, og her kan biografen noget særligt.«

Derfor mener Casper Christensen også, det er synd, hvis ikke biograferne giver både Nomadland og den anden Oscar-film Sound of Metal en chance.

Han fortæller, at coronaepidemien ganske vist har betydet, at streamingtjenesterne har haft kronede dage. Men at biograferne skal vænne sig til, at film kan udkomme på Netflix, HBO, Amazon og lignende først, men stadig være relevante for et biografpublikum.

»Udover, at biograferne kan noget teknisk, som de fleste ikke har mulighed for at genskabe derhjemme, så er der også hele oplevelsen og det sociale aspekt ved at tage ind og se en film,« fortæller Casper Christensen.

Han håber på, at biograferne får et solidt comeback og spår, at betingelserne for at tiltrække et filmhungrende publikum i hvert fald er til stede.

»I løbet af de næste måneder kommer der en bred vifte af film, der har stor chance for at blive publikumssucceser,« siger han.

Det gælder ifølge anmelderen blandt andet den nye afdeling Q-film Marco Effekten, der har premiere den 27. Maj.