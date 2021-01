Efter syv sæsoner og tre film er Casper Christensen og Frank Hvam stadig ikke løbet tør for de skæve idéer og pinagtige scenarier.

Sådanne skal naturligvis ikke gå til spilde, og derfor har man besluttet af genoplive 'Klovn'.

Rygterne har floreret længe, men nu bekræfter TV 2, at den sorte humor vender tilbage i en ny sæson af den populære komedieserie.

Sæson otte kommer til at bestå af otte afsnit – alle instrueret af Casper Christensen. De vil få premiere på TV 2 Play til sommer.

Nu sidder du måske og tænker: Havde Casper Christensen og Frank Hvam ikke endegyldigt lukket døren til 'Klovn'-universet med filmen 'Klovn - The Final'?

Og jo, det havde de. Men alligevel har makkerparret besluttet at genoplive serien:

»Det handler om to ting. For det første har vi det utroligt sjovt, når vi laver 'Klovn', og for det andet var det så uforløst at lukke universet ned, da filmen blev taget af sidste forår,« siger Casper Christensen med henvisning til coronapandemien i en pressemeddelse sendt ud af TV 2.

Frank Hvam supplerer:

»Egentlig meldte vi kun ud, at det var den sidste film. Med en sæson otte er vi også stille og roligt gået i gang med at lukke serieuniverset. Vi satser på at gøre det med manér.«

Casper Christensen og Frank Hvam. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Casper Christensen og Frank Hvam. Foto: Niels Christian Vilmann

Optagelserne til den nye sæson går i gang inden længe, og selvom duoen ikke er meget for at afsløre nogen egentlig overskrift for sæsonen, fortæller de temaer som skavanker, eventyr og seniorliv vil være på plakaten.

Begge glæder de sig til at vende tilbage til serieformatet:

»Der er noget lækkert ved begge formater. Men det, der er fedt ved serieformatet, er, at man kan have fire store ideer i hvert afsnit. Og så er der også plads til at slå en skævert,« lyder det fra Casper Christensen, der bliver bakket op af Frank Hvam.

For ham er der ingen tvivl om, at de bedste 'Klovn'-afsnit altid har overgået filmene.

»Og det siger ikke så lidt. Så derfor er nogle flere tv-afsnit den perfekte afslutning.«

