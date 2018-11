De sidste afsnit er i kassen, og det bliver en god afslutning, afslører Stephanie fra 'Årgang 0'.

‘Årgang 0’-børnene er alle rundet 18 år, og de er ikke længere børn. Det betyder også, at reportage-serien lakker mod enden, og om to måneder ruller den sidste sæson over skærmen. Hvert år har alle familierne mødtes i slutningen af året, hvor de har haft programmet til gennemsyn og har hygget sig sammen. For sidste gang mødtes familierne i denne weekend, og det var til et brag af en afslutning.

'Det er vemodigt, og alligevel ikke helt forståeligt endnu, at vi i går fejrede allersidste gennemsynsweekend for 'Årgang 0'. Vi har mødtes i 19 år, hvert år, og nu er det slut. De sidste afsnit er blevet set igennem og er godkendt af os. Om lidt kan vi derfor sætte et punktum for 'Årgang 0'-dokumentaren. Børnene er blevet voksne,' skriver Christina, som er mor til Stephanie, på sin Facebook og fortsætter:

'Mange tak, fordi I fulgte med på godt og ondt. Alt i alt har det været en fantastisk rejse, og vi er stolte over at være en del af noget danmarkshistorie i næsten to årtier. 'Årgang 0' er vokset fra at være en dokumentar på prøve de første par år til et meget velset dokumentarprogram, der har vundet diverse priser. De allersidste afsnit kommer i starten af det nye år på TV2. Håber, I ser med.'

En skelsættende sæson

Og alt tyder på, at den sidste sæson af programmet bliver en værdig afslutning på noget, som de fleste danskere nok vil savne i januar fremover.

»Jeg synes, vi fik afsluttet det på en god måde. Vi så de nye afsnit, der kommer til næste år, og de er blevet SÅ gode!

Folk kan glæde sig til at se mig og min nye hverdag, og man kommer til at se en HEL del til mig og min mor sammen, og hvordan vores forhold har udviklet sig til den gode side. Og så en hel masse med min kæreste og mig,« siger Stephanie, og Rachel stemmer i:

»Det var enormt hyggeligt, men samtidig også lidt mærkeligt, at det var sidste gang, vi var samlet. Den kommende sæson er meget skelsættende, da vi jo allesammen fylder 18 og fejrer det på tre vidt forskellige måder.«

Umiddelbart efter 'Årgang 0'-seriens sidste afsnit vil der blive sendt fire særafsnit – et med hver af de fire 'Årgang 0'-børn, som har været med i serien i længst tid. Det betyder altså også et gensyn med Emma, som ellers forlod serien for tre år siden.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk