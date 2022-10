Lyt til artiklen

For halvandet år siden blev det annonceret.

Men først nu er det endegyldigt en realitet: Hitserien 'Frasier' vender tilbage efter næsten 20 år.

Det skriver Deadline.

Med 37 Emmyer på cv'et og 11 sæsoner under bæltet fra 1993 til 2004 er 'Frasier' en af de mest succesfulde tv-serier nogensinde.

'Fraiser'-skuespillerne fra 1993. Foto: PARAMOUNT TV / Album Vis mere 'Fraiser'-skuespillerne fra 1993. Foto: PARAMOUNT TV / Album

I 'Frasier' følger man psykologen og radioværten doktor Frasier Crane, der er flyttet til hjembyen Seattle for at passe på sin gamle far, spillet af den nu afdøde John Mahoney.

Men i genoptagelsen af serien har Frasier Crane igen skiftet by – og han er den eneste karakter, der for nuværende er offentliggjort til serien.

Han spilles som altid af Kelsey Grammer, der ligeledes er producer på den kommende fortsættelsesserie.

Doktor Frasier Crane optrådte første gang i komedieserien 'Sams Bar'. Han fortsatte siden i serien 'Wings', for til sidst at få sin egen serie med 'Frasier'. Det er dermed den længste karriere, nogen seriefigur har haft, og snart bliver den altså endnu længere.

Blandt de bærende karakterer i 90er-serien er Frasiers bror Niles, der blev spillet af David Hyde Pierce, den engelske husholderske Daphne Moon, spillet af Jane Leeves, og Frasiers producer, Roz Doyle, der blev spillet af Pen Gilpin.

Det er endnu ikke offentliggjort, om de også er med i den nye serie om Frasier Cranes liv og levned. Ifølge Deadline er det dog mest sandsynligt, at de andre velkendte ansigter ud over Frasier højst vil give gæsteoptrædener.

Oprindeligt skulle serien have været udgivet herhjemme på Paramount+ tilbage i marts.

Sådan gik det som bekendt ikke – men nu skulle arbejdet med den opfølgende genoplivelse af 'Frasier'-universet altså være godt i gang.