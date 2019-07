I dag vender Amalie og Charlotte tilbage på skærmen i et spritnyt program.

Tilbage i marts kunne Amalie Szigethy afsløre, at 'Forsidefruer' ikke var det eneste program, hun var i gang med.

Hun havde nemlig travlt med optagelserne til et spritnyt program, men hun var meget hemmelighedsfuld omkring, hvad det var for et program.

Et par måneder senere kunne Amalies mor, Charlotte – kaldet Lotte, afsløre, at hun var en del af Amalies nye program:

'Så nåede vi sidst optagelse og det nye kommende tv-show på Viafree. Snart kan I se med, når vi går i luften med 16 listige, ubændige, ubøjelige, spændstige og aldrig set før programmer med os selv som os,' skrev Lotte på sin Instagram, hvor hun også havde delt en række billeder af programmet.

Her fremgik det, at Amalie og hendes mor var blevet fulgt i forskellige brancher eller tendenser i det danske samfund.

Blandt andet kastede de sig ud i at være dragqueens, langede fiskefrikadeller over disken, var i swingerklub, på besøg hos en slagter, på en gård og mange andre steder.

I dag er det så endelig blevet offentliggjort, hvad det er for et program, Lotte og Amalie har haft travlt med at filme. Der er nemlig i dag blevet udgivet otte afsnit på TV3's online-kanal, Viafree, under titlen 'Hvad har jeg i munden, mor?'.

Her tager Amalie sammen med sin mor Lotte ud på et udfordrende mad-eventyr.

De er begge kræsne og har deres faste madrutiner, men nu skal de i arbejdstøjet og hjælpe med at producere den mad, vi alle sammen putter i munden. Mor og datter får helt sikkert udfordret deres smagsløg – men vil de samtidig finde en ny madglæde og udvide deres kulinariske horisonter? Det finder vi ud af undervejs i programmet.

Smugkig lidt af første afsnit herunder, hvor Amalie og Lotte besøger en gård og skal smage på komælk, og se alle afsnittene på Viafree HER!

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk