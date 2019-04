Det var med en ganske overbevisende andel af stemmerne, at Kristian Kjærlund vandt 'X Factor'-finalen.

Men nu afslører en optælling, at det faktisk var en af hans kombattanter, der generelt slugte allerflest seerstemmer og burde have vundet konkurrencen, hvis man altså talte alle liveshow sammen.

Men det gjorde man - gudskelov for Kristian Kjærlund - ikke, og efter fredagens finale kunne Blachmans 23-årige deltager kalde sig vinder af 'X Factor 2019' efter ellers kun at have vundet ét liveshow.

Det var nemlig særligt én optræden, der fik det hele til at vende.

Sådan fordelte stemmerne sig Første liveshow: Live - 17,1 pct. Benjamin - 14,3 pct. Maria og Bea - 13,9 pct. Gina Michaells - 13,0 pct. Kristian Kjærlund - 10,8 pct. Andrea Brøndsted - 10,5 pct. ECHO - 10,2 pct. Patrick - 6,0 pct. Dr. Rolf & Kanylerne - 4,1 pct. (sendt ud af Blachman) Andet liveshow Benjamin - 17,2 pct. Kristian Kjærlund - 16,6 pct. Live - 15,0 pct. Gina Michaells - 13,6 pct. Maria og Bea - 13,0 pct. Echo - 11,1 pct. Patrick - 7,4 pct. Andrea Brøndsted - 6,2 pct. (sendt ud af Oh Land) Tredje liveshow Benjamin - 18,1 pct. Kristian Kjærlund - 17,3 pct. Maria og Bea - 14,2 pct. Live - 13,8 pct. Patrick - 13,8 pct. Gina Michaells - 11,4 pct. (sendt ud af Anderstjerne) Echo - 11,4 pct. Fjerde liveshow Kristian Kjærlund - 24,8 pct. Benjamin - 21,8 pct. Maria og Bea - 15,6 pct. Live - 14,0 pct. Patrick - 12,0 pct. (sendt ud af Blachman) Echo - 11,8 pct. Femte liveshow & semifinale Maria & Bea udgik af programmet inden femte liveshow, og ingen blev stemt ud. Stemmerne fra liveshow og finale blev derfor lagt sammen. Benjamin - 34,0 pct. Kristian Kjærlund - 30,7 pct. Live - 18,6 pct. Echo - 16,6 pct. (fik ikke nok seerstemmer og røg ud) Finale Første afstemningsrunde: Kristian Kjærlund - 47,7 pct. Benjamin - 37,8 pct. Live - 14,5 pct. Anden afstemningsrunde: Kristian Kjærlund - 54,3 pct. Benjamin - 45,7 pct. Kilde: tv2.dk

I første liveshow fik Kristian Kjærlund - med 10,8 pct. af stemmerne - kun en femteplads hos seerne.

I andet og tredje liveshow formåede han dog at blive nummer to, mens fjerde liveshow blev et foreløbigt højdepunkt for den 23-årige sanger.

En overraskende udgave af sangen 'Blood in the Cut', hvor Kristian Kjærlund iført vinrød cowboyhat gik i et ubesværet split midt på scenen, vandt for alvor seernes hjerter.

Blachmans unge deltager vandt dermed sit første og eneste liveshow med 24,8 pct. af stemmerne.

Kristian Kjærlund synger 'Blood in the Cut'. Foto: Martin Sylvest

Og det er usædvanligt. Ifølge TV2 har vinderen af de seneste otte sæsoner nemlig vundet minimum fire liveshow undervejs.

Det gjorde årets andenpladsindehaver, Benjamin Rosenbohm, til gengæld.

Mens Live Vogel, der fik en tredjeplads i finalen, vandt første liveshow, og Kristian Kjærlund tog det fjerde, vandt Ankerstjernes 16-årige bookmaker-favorit nemlig alle de andre.

Maria & Bea kunne have været i finalen

Rapduoen Maria & Bea måtte udgå af programmet inden femte liveshow grundet pludseligt dødsfald i allernærmeste familie.

Det er derfor ikke til at sige, om pigerne kunne have vundet konkurrencen. Men noget tyder på, at de to sønderjyder ville være kommet ganske langt.

I første liveshow blev de nemlig nummer tre - altså to placeringer højere end årets vinder - mens deres udskældte udgave af Bomfunk MC's megahit 'Freestyler', som blev sunget fra en elscooter, gav dem en femteplads.

I både tredje og fjerde liveshow var de tilbage på tredjepladsen og kunne altså meget vel have taget Live Vogels plads i finalen, hvis ikke de havde været nødt til at forlade konkurrencen før tid.

Spørger man B.T.s læsere, var det dog showets populære vært, Sofie Linde, der var den ægte vinder af 'X Factor'-finalen. Hendes overraskende optræden kan du læse mere om her.