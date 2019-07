En omansk familie har fået vendt op og ned på deres tilværelse, efter sønnen, 12-årige Ali Salim al Maskiry, ved et tilfælde kom med i programmet 'Anne og Anders i Mellemøsten: Oman'.

Den muslimske drengs positive og velovervejede udtalelser om kristne i interviewet har gjort ham til en øjeblikkelig internetsensation, og han hyldes både i Oman og de omkringliggende lande.

Familien drukner nu i henvendelser fra nær og fjern, og især moren har ligget søvnløs om natten på grund af den overvældende interesse, som desværre giver både positive og negative henvendelser.

Det fortæller Rachael MacIver, som har boet 15 år i Oman, og blev portrætteret af Agger i mandag aftens udsendelse. Hun var til stede under interviewet, og har efterfølgende snakket med familien om konsekvenserne.

Vis dette opslag på Instagram Ali Maskiry er 12 år. Og bor i Oman. Ham holder vi med. #AnneogAnders #Oman #DR1 #22juli Et opslag delt af Anders Agger (@aggeranders) den 12. Jul, 2019 kl. 4.06 PDT

Hun fortæller til DR, at familien har fået et hav af henvendelser fra firmaer, som ønsker at bruge ham som frontfigur for deres produkter.

»Der har også været andre beskeder, der har været knapt så sjove. Der er jo altid haters på sociale medier. De har primært kritiseret familien for, at Ali har gået i international skole og har lært engelsk, mens andre har skrevet, at det hele var indstuderet, hvilket jeg helt kan afvise,« siger Rachael MacIver til DR.

Forældrene, Salim Ali al Maskiry og Huwyda al Siyabi, bekræfter deres bekymring over for det omanske medie Oman Observer.

»Somme tider får vi beskeder online, der beskylder ham for dit og dat. Nogle sætter endda spørgsmålstegn ved, om han overhovedet er omaner, fordi han taler flydende engelsk, og jeg vil gerne have, folk ved, at han er fuldblods-omaner og begge vi forældre er stolte af det,« siger moren, Huwyda, til avisen.

Anne og Anders er denne gang taget til Mellemøsten, hvor seerne tages med helt ind i lokalsamfundene. (Foto: DR)

Anders Agger mødte Ali tilfældigt på gaden i fiskerbyen Qantab, da han ledte efter en oversætter til et interview med en ældre dadelsælger.

Han fangede dog hurtigt en god historie i knægten, og endte med at interviewe ham. DR-journalisten har også oplevet ubehagelige henvendelser i forbindelse med sin egen Facebook-video af samtalen, som er blevet set næsten 400.000 gange.

»Der kører en vanvittig alenlang tråd, hvor nogle personer skændes og sågar blander Hitler ind i det. Jeg blander mig normalt aldrig, og er sådan set ligeglad, hvis folk kritiserer mig, og hvad de siger ... Men jeg er ikke ligeglad med, om folk bedømmer et helt program ud fra et 40 sekunders klip med en dreng, der siger, han tror på mennesket,« siger Anders Agger til DR.

Første afsnit af 'Anne og Anders i Mellemøsten' blev sendt mandag på DR 1, og kan nu ses på dr.dk. I andet afsnit drager makkerparret videre til Jordan.