Det er otte måneder siden, Numse-Rasmus sidst var i ulønnet virksomhedspraktik, men nu har han endelig fået chancen igen.

Rasmus Birnbaum, bedst kendt som Numse-Rasmus, starter i dag i job. Klokken ni meldte han nemlig ind til sin første dag i virksomhedspraktik hos sin lokale Fakta.

»Jeg skal simpelthen gøre butikken lækker og smuk. De har ikke tid til at gøre det selv, de har nogle medarbejdere, der sidder ved kassen, og de har nogle folk, der gør nogle andre ting, så jeg skal bare sørge for trimning og polering, så det ser godt ud, når man kommer ind i butikken,« forklarer Rasmus om sine nye arbejdsopgaver, som han skal bestride frem til 1. oktober.

Virksomhedspraktik er således ikke et fast job, men betyder, at Rasmus stadig modtager sin kontanthjælp, mens han er på en slags prøve, der forhåbentligt kan føre til et fast job i butikken.

»Jeg glæder mig selvfølgelig, der er endelig noget at stå op til,« fortæller han glad.

Til en start skal Rasmus arbejde fire timer om dagen i Fakta-butikken.

Han er plaget af gigt i knæene og hoften, hvilket afholder ham fra at arbejde fuldtid.

»Jeg synes, fire timer er for lidt, men jeg bygger videre på timeantallet, hvis kroppen siger ja til det. Da jeg var i Meny (hans sidste virksomhedspraktik for de otte måneder siden, red.), nåede jeg op på 27 timer om ugen. Jeg har også erkendt, at jeg kommer aldrig nogensinde til at arbejde 37 timer igen,« forklarer han.

Rasmus er spændt på at komme igang med arbejdet i Fakta, og han har bestemt tænkt sig at give den hele armen på det nye job.

Derfor stiler han også imod, at han skal få lov til at blive hængende.

»Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan starte fast. Men der er ikke noget, der er garanteret. Det siger de jo også, men det er det, man arbejder hen imod. Hvis jeg så ikke får noget, så har jeg bare arbejdet gratis i et par måneder,« griner Rasmus.

