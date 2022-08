Lyt til artiklen

Tredje sæson af Lars Von Triers ikoniske DR-serie 'Riget' har nu fået en premieredato.

Selvom spøgelsesserien, hvis første to sæsoner blev sendt i 1994 og 1997 sluttede udenfor top 10 over de mest sete tv-programmer i Danmark, har 'Riget' igennem tiden nærmest opnået ikonisk status, og nu løfter holdet bag endelig sløret for, hvornår man kan se sæson tre.

For det første får 'Riget Exodus' verdenspremiere på filmfestivalen i Venedig den 31. august,

Herefter bliver den vist på filmfestivalen i Toronto i anden uge af september, og endelig får den premiere for de danske tv-seere den 9. oktober på streamingtjenesten Viaplay.

Ghita Nørby i 'Riget'. Vis mere Ghita Nørby i 'Riget'.

Har man ikke Viaplay, skal man dog vente endnu mere, da serien først får premiere på DR 'på et senere tidspunkt', lyder det i en pressemeddelelse.

I tredje sæson af 'Riget' har Bodil Jørgensen hovedrollen som karakteren Karen (Det hed hun sjovt nok også i Lars Von Triers dogme-film 'Idioterne'), der på mystisk vis pludselig havner foran spøgelseshospitalet.

Her møder vi af nye karakterer Lars Mikkelsen som en konfliktsky overlæge, Birthe Neumann som hans sekretær og Nikolaj Lie Kaas og Nicolas Bro som henholdsvis indebrændt reservelæge og portør.

Nede i hospitalets kælder møder man også Jesper Sørensen - også kendt som 'progeria-Jesper' som er 'Rigets' nye opvasker sammen med en robot.

Kunne du finde på at få et Viaplay-abonnement for at se 'Riget'?

Bodil Jørgensen i 'Riget'. Vis mere Bodil Jørgensen i 'Riget'.

Af gamle kendinge fra de tidligere sæsoner møder vi blandt andet Ghita Nørby som den tidligere narkoselæge Rigmor Mortensen, Henning Jensen som hospitalsdirektør Bob og Peter Mygind og Søren Pilmark som Mogge og Krogshøj.

Laura Christensen vender også tilbage som den hårdtplagede Mona, mens tyske Udo Kier, der i sæson to spillede karakteren 'Lillebror', nu har fået titlen 'Storebror'.

Ligesom i de to første sæsoner er der også svenskere med i 'Riget'.

I den nye sæson har Mikael Persbrandt overtaget afdøde Ernst-Hugo Järegårds rolle - han spiller Stig Helmers søn, Helmer Junior.

Peter Mygind i 'Riget'. Vis mere Peter Mygind i 'Riget'.

Tuva Novotny spiller neuropsykolog Anna, mens Alexander Skarsgård arver sin far Stellan Skarsgårds rolle som svenskernes advokat på 'Riget'.

Derudover har Lars Von Trier, der får nylig fik konstateret Parkinsons og derfor kun vil stille op til en begrænset mængde interviews op til premieren, fået kendte danske skuespillere som David Dencik, Jens Albinus, Danica Curcic og Paul Hüttel med i mindre roller.

Se en teaser-trailer for den nye sæson øverst i artiklen.