Da produktionen på det norske 'Vild med dans' mødte ind på arbejde fredag 25. september sidste år, fik de sig en overraskelse – af den negative slags.

Her opdagede de nemlig, at en helt masse tv-produktionsudstyr manglede.

Anklagemyndigheden har dog allerede fået fingrene i manden med de lige lovligt lange fingre.

Det skriver VG.

Manden, som er i 50'erne, stjal ifølge anklageskriftet udstyr for 931.107 norske kroner – 721.000 danske kroner.

Med værdien af det stjålne gods taget i betragtning, betegnes tyveriet som værende særdeles groft.

Den anklagede har allerede erkendt sin skyld og har da også bidraget til, at en væsentlig del af det stjålne udstyr har fundet vej hjem til produktionsselskabet, som producerer det populære danseprogram.

Sådan lyder det fra hans advokat, Lars Mathias Undheim.

Helt enig er administrerende direktør i Nordisk Film AS, Erlend Hernø Røeggen, ikke.

»Vi savner desværre en god del (udstyr, red.),« skriver han til VG i en e-mail.

»Udstyret tilhørte primært os, men noget af det tilhørte også vores leverandører og fotografer og lydteknikere. Der var også private ejendele, som blev stjålet.«

Direktøren understreger, at alt tyveri er alvorligt, men at det var ekstra kritisk for produktionen, da 'Vild med dans' skulle på skærmen blot få dage efter, at udstyret var blevet stjålet.