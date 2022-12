Lyt til artiklen

I Norge har man ligesom herhjemme rusket godt og grundigt op i formatet 'Paradise'.

Viaplay gav nemlig fra i år både den norske og den danske version af det velkendte knaldeprogram en overordentlig overhaling efter formatets ærgerlige fortid med mobning og seksuelle krænkelser.

Så når både dansk og norsk 'Paradise' nu caster efter nye deltagere, så behøver man ikke længere være hverken single eller toptrænet, ligesom man i programmet ikke længere skal sove i dobbeltsenge eller have en partner af det modsatte køn.

Men noget tyder på, at seerne ikke har taget godt imod ændringerne.

Viaplay Danmark afviser over for B.T. at dele deres seertal for dansk 'Paradise', men det norske medie VG skriver nu, at man hos Viaplay Norge er skuffede over seertallene for norsk 'Paradise'.

Og netop fordi seertallene har været dårligere end ved nogen af de tidligere originale sæsoner, så skulle Viaplay Norge være klar til at foretage – dog endnu uvisse – ændringer ved formatet for at rette op på seerflugten.

Men Viaplay Norge har ikke ønsket at kommentere de ændringer, de angiveligt skulle forsøge sig på forud for den tredje 'Paradise'-sæson.

På samme måde har Viaplay Danmark heller ikke ønsket at svare på B.T.s spørgsmål om, hvorvidt man herhjemme er tilfreds med seertallene og planlægger ændringer i det nye 'Paradise'-format.

Dog understreger streamingtjenesten, at man glæder sig til »at fortælle meget mere i det nye år omkring 'Paradise', og hvad der kommer til at ske«.

Det kunne dog godt tyde på, at der er noget at rette op på for det ændrede format.

Herhjemme forudså kendisforsker ved Roskilde Univsersitet, Lene Bull Christiansen, eksempelvis forud for den første nye 'Paradise'-sæson i foråret 2022, at ændringerne kunne resultere i en seerflugt.

På samme måde fortalte alle deltagerne i den første danske sæson, at de var blevet taget dårligt imod på sociale medier, hvor de fik kritiseret deres mere forskelligartede udseende og programmets mange ændringer. Også programmets nye værtsduo, Olivia Salo og Emil Olsen, fortalte, at de havde mødt »enorm meget kritik« for ændringerne.