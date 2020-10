I vores nordiske naboland Norge har de også en radiokanal, der hedder P3. En kanal, som nu er omdrejningspunkt for debat.

En af deres ansatte valgte nemlig at indgå i et blodigt stunt, som har forarget mange af programmets lyttere, skriver Dagbladet.

Der er lagt et klip på kanalens Instagram-side, hvor man kan se, hvordan vært Martin Lepperød lader sin ryg gennembore af fiskekroge, som han så hænger fra loftet i. Kan ses nedenunder i Instagram-opslaget. Advarsel: Stærke billeder.

Det sker i forbindelse med den årlige 'Tv-aktionen', som er et norsk tv- og radioevent, hvor man vælger et godt formål at støtte. I år støtter man Verdensnaturfredningsforeningens kamp mod plastik i havene.

Vis dette opslag på Instagram Obs! Vi advarer mot sterke bilder Link i bio! Et opslag delt af NRK P3 (@nrkp3) den 17. Okt, 2020 kl. 2.42 PDT

Traditionen tro bliver værterne på radiokanalen i den forbindelse udfordret til forskellige ting, de ikke kender til i forvejen. Denne gang forsikrer man dog om, at 27-årige Martin Lepperød selv var med til at udvikle ideen.

Alligevel har reaktionerne været voldsomme.

'Dette er ikke indenfor, hvad jeg synes er morsomt. Stopper med at følge jer,' lyder det fra en forarget bruger.

'Det her ødelagde hele P3-aktionen for mit vedkommende,' skriver en anden.

Og sådan er der mange, der mener, at stuntet med fiskekrogene er langt over grænsen. Foruden rækken af kommentarer er der også indgivet officielle klager.

En officiel hjemmeside for mediebranchen, som hedder Kampagne, har modtaget to officielle klager.

Både ledelsen på P3 og værten Martin Lepperød er dog ude og mane til besindighed. De understreger, at stuntet var sikkert, og at det blev gjort frivilligt.