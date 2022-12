Lyt til artiklen

Det er ikke kun i Danmark, at der er ballade over en julekalender.

Mens vi i Danmark diskuterer, om Pyrus er upassende eller ej, har en 27-årige influencer skabt røre i Norge efter at have vist bryster i en julekalender.

Norges pendant til Danmarks Radio, NRK, sender i år julekalenderen '24-stjerners julekalender', hvor en række kendisser dyster om at skabe den bedste julestemning.

Den 12. december fik deltagerne til opgave at få en familie til at grine på under to minutter, og her valgte influenceren Øyunn Krogh at smide sin trøje, vise bryster og spørge familiemedlemmerne, 'om de ville have mælk til kaffen'.

(Se link til episoden nederst i artiklen.)

Her står Øyunn Krogh foran familien i 24 stjerners julekalenderen. Foto: NRK Vis mere Her står Øyunn Krogh foran familien i 24 stjerners julekalenderen. Foto: NRK

Planen lykkedes, hun fik dem til at grine og vandt tilmed dysten, men fik samtidig også flere seere op i det røde felt.

Det norske medie Dagbladet skriver, at der siden hendes optræden har været en heftig aktivitet på flere norske mediers Facebooksider.

Øyunn Krogh har ifølge Dagbladet delt nogle af kommentarerne i en Instagram-story, og her lyder det blandt andet:

'Skammelig opførsel', 'Sikke et lavmål. Jeg forstår ikke, at NRK kan være det bekendt'.

Øyunn Krogh fra NRKs julekalender '24-stjerners julekalender'. Foto: Julia Maria Naglestad / NRK Vis mere Øyunn Krogh fra NRKs julekalender '24-stjerners julekalender'. Foto: Julia Maria Naglestad / NRK

Dagbladet tilføjer, at der også er positive kommentarer i blandt, og Øyunn Krogh tager da også reaktionerne med et gran salt.

»Reaktionerne kommer ikke bag på mig. Jeg er vant til at modtage grimme kommentarer,« udtaler hun til NRK og tilføjer, at hun syntes, det var et sjovt gøre, og minder NRKs læsere om, at man allerede tidligere i julekalenderen havde set den mandlige deltager Emil Gukils bryster, da han tog sin trøje af i en dansekonkurrence.

Mirja Minjaras, der er produktionsleder på julekalenderen, udtaler til NRK, at de heller ikke ser noget problem i Øyunn Kroghs indslag.

Hun henviser ligeledes til, at man tidligere i julekalenderen har set to af de mandlige deltagere i bar overkrop og tilføjer:

»Jeg er klar over, at mange synes, at bryster er noget, som vi skal skærmes fra. Men i første omgang var der tale om en ikke-seksualiseret fremstilling, og da familien syntes, det var sjovt, havde vi ingen problemer med at offentliggøre indholdet.«

Hele episoden kan ses HER efter cirka 13 minutter og 30 sekunder.

