TV Avisens Nina Munch-Perrins skovalg blev et stort diskusionsemne, efter at Politikens tv-anmelder undrede sig over, at seerne skulle se værten 'stavre af sted fra den ene kameravinkel til den anden på sylehøje stiletter'.

To en halv måned senere tager Nina Munch-Perrin bladet fra munden og fortæller, hvorfor hun var - og er - iført stiletter, når hun præsenterer nyhederne.

I sin tv-anmeldelse den 6. april satte Politikens Rasmus Bech damp under kedlerne ved at spørge, om Nina Munch-Perrin virkelig selv valgte at iføre sig de høje hæle. Eller om det var et krav fra hendes chefer.

Det fik debatten til at rulle på de sociale medier, for var der tale om, at Politikens anmelder gik i for små sko - eller blev Nina Munch-Perrin virkelig tvunget til at iføre sig skotøjet mod sin vilje for at se lækker eller seriøs ud?

Sidstnævnte afviser Nina Munch-Perrin kategorisk i et interview med Alt for Damerne.

I stedet er der en helt anden grund til, at hun - efter eget ønske - går rundt i højhælede sko som vært på TV Avisen.

»Jeg elsker en god stilet, men helt lavpraktisk giver det mig faktisk også en bedre holdning. Jeg har tendens til at krumme ryggen og trække skuldrene op. Ud over at det rent rygmæssigt er dumt, så ser det heller ikke særligt imødekommende ud. Det har jeg blandt andet rettet op på ved at gå med hæle, og for mig er stiletten derfor også et arbejdsredskab, som hjælper mig,« siger Nina Munch-Perrin til Alt for damerne.

Mens debatten rasede i pressen og på de sociale medier, blev Nina Munch-Perrin taget i forsvar af sin kollega på TV Avisen Kåre Quist.

I dag bruger Organet for den højeste dannelse en tv-anmeldelse på min makker @MunchPerrin s skovalg! ER de stilletter for høje? Skal hun mon på natklub. Kære anmelder: Hvis du ikke kan lide TVAvisens høje sko , så kan du få et par flade! Dem har jeg på i aften. #dkmediier #dkpol pic.twitter.com/JlhyzuMjhX — Kåre Quist (@QuistDR) April 7, 2019

'Kære anmelder: Hvis du ikke kan lide TV Avisens høje sko, så kan du få et par flade! Dem har jeg på i aften,' skrev han i et tweet.

Det humoristiske indlæg fik folk til at foreslå Kåre Quist, at han sprang i et par 12 centimeter høje sko, når han den følgende søndag skulle være vært på '21Søndag' på DR1.

Det gjorde Kåre Quist dog ikke. Men efter udsendelsen skrev han endnu et tweet ledsaget af et billede, hvor han og Nina Much-Perrin står ryg mod ryg i studiet og har byttet sko. De står i bedste James Bond-stil og holder hinandens fodtøj frem foran sig.

'Skal vi aftale, vi sover nu og så vågner op igen i 2019!' skrev han.