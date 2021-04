Finalen i 'X Factor' står for døren. Det skal afgøres, hvem der går med titlen som vinder af dette års sæson, men det er ikke det, der fylder mest hos finalisterne.

B.T. har talt med to af de tre finalister, og selvom sommerfuglene i maven er mange, så er det ikke det, de har tænkt mest på.

»Jeg vil selvfølgelig gerne vinde. Det vil man jo, men jeg har også mere ro i kroppen, end jeg plejer at have før liveshow,« siger 15-årige Solveig, der er en del af den unge gruppe med Oh Land som mentor.

Solveig har nydt hvert et liveshow, men det her er anderledes, for frygten for ikke at skulle synge ugen efter er der ikke længere. Samtidig ser hun tilbage på en 'X Factor'-rejse, der har gjort meget for den måde, hun ser sig selv på.

Solveig. Foto: Martin Sylvest Vis mere Solveig. Foto: Martin Sylvest

»Det er helt vanvittigt, at folk har været så vilde med mig. Op til første liveshow tænkte jeg, at jeg nok var den, man mindst kunne lide. Den mest kedelige,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har helt klart fået mere selvtillid. Jeg hviler i, at jeg har en ting, som de andre ikke har. Og de har selvfølgelig også deres egen ting.«

Hun har lært sig selv bedre at kende, og det samme har 17-årige Nikoline Steen Kristensen, som også er en del af den unge kategori.

»I starten kæmpede jeg meget med en følelse af, at jeg ikke var værdig til at stå på scenen. Det er jeg begyndt at tro på, at jeg faktisk er nu,« siger hun.

Nikoline Steen Kristensen Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Nikoline Steen Kristensen Foto: Tariq Mikkel Khan

Dog har hun ikke samme ro i maven, som Solveig har. Hun skal nemlig synge med Michael Falch, som hun er ret stor fan af.

»Det er for vildt jo. Det er nervepirrende. Jeg vil gerne imponere ham, når det er hans sange, vi skal synge,« siger hun og griner lidt nervøst.

Hun vidste allerede før semifinalen, at det var Michael Falch, hun skulle synge med, hvis hun nåede finalen. Hun vidste, at hun ville få en meget stor øv-følelse i kroppen, hvis hun ikke fik lov til det.

Solveig skal til finalen synge med den ene halvdel af gruppen Phlake, Mads Bo Iversen. Det ser hun også meget frem til.

»Jeg glæder mig virkelig meget. Jeg er så glad.« siger hun.