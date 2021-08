Det bliver et af Danmarks helt store komiker-navne, der skal styre slagets gang ved dette års Zulu Comedy Galla.

Og der bliver forhåbentlig masser at grine af, når Nikolaj Stockholm indtager scenen til sin værtsdebut i Operaen på det store comedyshow for fulde sale. Det afslører TV 2 i en pressemeddelelse.

»Jeg tror, vi alle sammen trænger til at more os og glemme verden udenfor. Jeg er jo ikke en komiker, der står på en scene og minder folk om rædslerne ude i verden. Næh du, min fornemste opgave er at få folk til at glemme alt og bare læne sig tilbage og grine. For det har vi allesammen brug for,« lyder det fra den 31-årige komiker.

»Ligesom fædrelandssangen i gamle dage, der blev skrevet efter krige og nedgangstider. Jeg vil ikke ophøje mig selv til at blive sammenlignet med Adam Oehlenschläger. Men, der er visse sammenligninger med det store arbejde, vi begge gjorde for danskerne. Kort sagt, vi har brug for Zulu Comedy Galla mere end nogensinde, fordi vi trænger til et godt grin, og det, vil jeg gerne love, sker,« siger Nikolaj Stokholm yderligere.

Og Nikolaj Stockholm glæder sig i den grad til at folde sig ud som vært og til at præsentere en lang række af sine kollegaer for publikum og seere, når der skal serveres en stor omgang god underholdning fra scenen – og Stockholm lover, at det bliver ikke bare, 'som det plejer':

»Med kæmpestor respekt for alt det, som Zulu Comedy Galla er og har været, så tager vi lige et nyt skridt i år. Eller et skridt ind i en ny æra. Der bliver ting, som vi holder af og elsker, men det bliver i en ny indpakning og i et farligt tempo. Sagde han lige det? Ja, for fanden Hold fast, for nu kører comedybussen, og første stop er Grinestrup – lige den form for humor lover jeg, der ikke bliver plads til i showet.«

Det vides endnu ikke, hvem der skal optræde, eller hvad der kommer til at ske, men som altid skal priserne 'Årets komiker' og 'Talentprisen' uddeles. De nominerede afsløres 23. august.

I den lille teaservideo, som du kan se øverst i artiklen, hvor Nikolaj Stockholm bliver afsløret som vært, kan man både se og høre Birthe Kjær synge, og dermed kan man forestille sig, at hun også får en eller anden form for rolle under showet.

Udover selve showet vil der være den sædvanlige omgang 'Zulu Comedy Galla – rød løber', hvor vært Ibi Støving kommer til at tage pulsen på gæsterne på den røde løber.

Programmet optages torsdag 2. september, men sendes først søndag 5. september på TV 2 Zulu.