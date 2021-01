Pixar-filmen 'Sjæl' er det seneste pletskud på Disney-stammen, men midt i sejrsrusen er der opstået en kontrovers.

Danske Nikolaj Lie Kaas lægger i den danske udgave stemme til hovedrollen, Joe Gardner, der underviser et skoleband, mens han selv går med sin egen drøm om at fremføre musik. Joe Gardner er sort, og det er første gang i studiets historie, at de benytter sig af en sort person som indehaver af hovedrollen.

Derfor har det også rejst stor kritik, at det ikke er en sort mand, der lægger stemme til Joe Gardner. For det skorter nemlig ikke på sorte personer på rollelisten. Både Melvin Kakooza og Al Agami er med, men de besidder mindre biroller.

I den amerikanske version er der nemlig gjort en dyd ud af at gøre karakteren så autentisk som mulig. Det betyder, at det er skuespilleren Jamie Foxx, der lægger stemme til Joe Gardner.

Jamie Foxx er stemmen bag den amerikanske udgave af Joe Gardner. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Jamie Foxx er stemmen bag den amerikanske udgave af Joe Gardner. Foto: DANNY MOLOSHOK

Det eksempel har den danske udgave ikke valgt at følge. Og det har fået kritikken til at rejse sig.

På Twitter skriver blandt andre musiker og forfatter Kristian Leth, at 'det er en ærgerlig og unødvendig fejltagelse af Disney Danmark.'

Og til Berlingske har adjunkt ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, Mira C. Skadegård udtalt, at det er et generelt problem i den danske filmbranche, at så få mennesker med en minoritetsbaggrund får en stor rolle:

»Hvis ikke vi gør op med den her tendens til at udviske vores minoriteter og fastholder minoriteter i sekundære positioner, så gør vi jo ikke op med diskrimination. Det handler ikke om det biologiske i stemmen, for man kan jo ikke høre så meget forskel, men det er det symbolske i respekten og anerkendelsen, samt at man bryder med de strukturelle mekanismer, der fastholder nogle skuespillere i hovedrollerne og andre i birollerne.«

Billede fra filmen 'Sjæl'. Vis mere Billede fra filmen 'Sjæl'.

Det er bestyrelsesmedlem i Afro Danish Collective, Asta Sekamane, enig i. Hun påpeger også, hvor vigtig filmen er i forhold til repræsentationen af minoriteter, men at den danske udgave rammer ved siden af.

B.T. har forsøgt at få fat i både Nikolaj Lie Kaas og Disney Danmark, men ingen af dem ønsker at udtale sig.

Trods den danske kontrovers har filmen ellers været en kæmpe succes. Den har fået fantastiske anmeldelser, og kan netop nu streames på Disney+.