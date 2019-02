Kærlighed, kys og klare farver.

Zulu Awards bød på store overraskelser, og en af dem var et hedt kys imellem to kæmpestjerner indenfor dansk film.

Ghita Nørby prøvede at give nogle tegn på, hvem der skulle have prisen for årets skuespiller da hun fortalte 'han kysser godt.'

Hun har nemlig kysset med modtageren af 'årets skuespiller', Nikolaj Lie Kaas tilbage i 2017 til Zulu Comedy Awards.

Og nu skulle successen altså gentages.

Det skete, efter at værten Pilou Asbæk først havde kastet sig over Lie Kaas og givet ham et kys.

Derefter blev kysseseancen afsluttet ved, at Nikolaj Lie Kaas grav Ghita Nørby et langt og lidenskabeligt kys - igen. Han var heller ikke i tvivl, da han kom ned fra scenen.

»Det var en fornøjelse at kysse hende. Det har vi gjort mange gange,« sagde han glad.

Og efter at have byttet mundvand med flere på scenen, vidste han godt, hvem der løb med titlen som scenens bedste kysser.

»Ghita, helt sikkert..«

Da Nikolaj Lie Kaas takkede for prisen som årets skuespiller, kunne han ikke lade være med at blive våd i øjenkrogen.

Specielt, da han sendte kærlighed udt til sin medspiller i Carl Mørck-filmene, Fares Fares, som spillede Assad. De to roller skal spilles af nye skuespillere, når næste film i seriren kommer.