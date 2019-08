Onsdag aften ruller første afsnit af den nye sæson af 'Nak & Æd' over skærmen, og spørger man en af værterne, kan seerne godt begynde at glæde sig.

Det bliver et møde med nye steder og kulturer, hvor 44-årige Nikolaj Kirk præsenterer nye retter, mens 67-årige Jørgen Skouboe nedlægger nye dyrearter.

Alt sammen i 10. sæson af programmet, der nu har fået længere sendetid og er flyttet til en anden tv-kanal.

Mandag lagde den officielle 'Nak & Æd'-Facebookside en teaser ud, hvor programmets to værter skåler i vand i stedet for øl, som ellers normalt er kutyme i programmet, men seerne skal ikke frygte en ændring på den front. Det fortæller Nikolaj Kirk til B.T.

Nikolaj Kirk er kok i programmet 'Nak & Æd'. Foto: Foto: Thomas Rounborg / DR

»Vi forsøgte lidt at markere overgangen fra DR2 til DR1 ved at lave en kort video, der - synes vi selv - var ret sjov. DR1 er lidt den gamle dame, som både er pænere og lidt mere forsigtig end DR2,« fortæller han.

Udover kanalskiftet er Nikolaj Kirk meget tilfreds med, at programmet nu også får en længere sendetid.

»Formatet er det samme, men i stedet for 43 minutter har vi nu godt og vel en time at sende i, og derfor kan vi nu bruge noget af det gode materiale, vi tit smider ud, i programmet,« siger han.

Samme koncept - nye oplevelser

Selvom det prisbelønnede program stadig handler om at gå på jagt og tilberede mad i naturen, er der også nye ting i vente, forsikrer Nikolaj Kirk.

»Tilgangen er den samme som altid. Vi forsøger at gøre en dyd ud af at bruge så meget som som muligt fra det dyr, vi tillader os at skyde,« siger han og tilføjer:

»Selvom konceptet er det samme, og vi er den samme lille gruppe på fire mand afsted, så oplever vi noget specielt sammen hver gang. Vi fire kender hinanden rigtig godt, og jeg har efterhånden sovet mere i telt med Jørgen, end med min kone.«

I den nye sæson oplever programmets to værter for første gang den syd- og mellemamerikanske natur sammen.

»Sydamerika er nyt for os, og Mexico er eksempelvis vildt interessant for mig som kok. Der er nye retter, nye smage og en ny kultur, der skal flettes ind i programmet. Det kan for eksempel være hjemmelavede tacos og tortillas,« fortæller Nikolaj Kirk.

Jørgen Skouboe nedlægger dyrene i sæsonerne af 'Nak & Æd'. Foto: Foto: Thomas Rounborg / DR

'Folk skal mere ud i naturen'

Nikolaj Kirk ønsker inderligt, at folk kommer mere ud i den friske luft og begynder at bruge de grønne omgivelserne, vi har til rådighed, og han håber, at den nye sæson kommer til at inspirere seerne endnu mere.

»Vi håber, at folk får mere lyst til at komme ud i naturen og bruge den noget mere, og så vil vi også have, at folk får et tættere forhold til det, vi spiser. Et dyr er et dyr, og når du har tilladt dig at skyde det, så skal du også behandle det ordentligt, hvis du ønsker at sætte tænderne i det,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Folk skal bare blive glade og inspireret, når de ser programmet. De skal udenfor. Om det så kun bliver i haven, så fint. Bare de kommer ud.«

Den nye sæson af 'Nak & Æd' har premiere onsdag aften klokken 20 på DR1, og i 2012 vandt programmet tv-prisen for 'Bedste Livsstilsprogram'.