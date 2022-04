Nikolaj Coster Waldau fortæller nu, at han mener, at Will Smith skulle være blevet eskorteret ud fra årets Oscar-fest.

B.T. har mødt den danske stjerneskuespiller i Los Angeles, og han kalder årets Oscar-fest, hvor Will Smith smækkede Chris Rock en lussing, for 'forfærdelig trist'.

»Det var meget mærkeligt. Samtidig så er det også … Det er jo det der med, at pludselig er det på forsiden af alle aviser i hele verden, og alle nyhedshistorier handlede om den der åndssvage lussing,« siger han.

Coster Waldau synes, det er ærgerligt, at det voldelige optrin fjernede fokus fra det, det skulle handle om: Film.

Årets Oscar-slogan var 'movie lovers unite', men virkeligheden blev en ganske anden. Faktisk endte festen med at splitte folk.

»Det tager opmærksomheden for dem, der har vundet. Der var jo Coda, der vandt, og det var jo en fantastisk overraskelse. Men det blev overskygget af det,« siger Coster Waldau.

Lige nu er det amerikanske filmakademi ved at udmåle Will Smiths straf.

Men Coster Waldau er ikke i tvivl om udfaldet.

Will Smith var i tårer, da han vandt sin Oscar. Ikke længe inden var det nogle helt andre følelser, han viste. Foto: ROBYN BECK Vis mere Will Smith var i tårer, da han vandt sin Oscar. Ikke længe inden var det nogle helt andre følelser, han viste. Foto: ROBYN BECK

»Han bliver sikkert smidt ud af akademiet,« siger han.

Mange har talt om, hvorfor salen ikke reagerede mere kraftigt på Will Smiths voldelige handling. Og Coster Waldau har ikke en god forklaring.

»Det er nemt nok at sige, hvorfor fanden står folk og klapper af manden, men det var meget mærkeligt,« siger han.

Det var først efter showet, at virkeligheden gik op for filmbranchen.

»Jeg tænkte over det bagefter, fordi jeg var der. Det er først bagefter, man tænkte over, hvad det var. Fordi det fortsatte jo bare. Det var så uvirkeligt,« fortæller han.

»Dem der vandt for bedste dokumentar fra 'Summer of Soul'. Han gik jo også op og fik et knus af Will Smith, og han kan ikke rrigtighuske det,« forklarer han.

Coster Waldau er ikke i tvivl om, at akademiet skulle have håndteret episoden anderledes.

»Det er klart, at han skulle være blevet eeskorteretud selvfølgelig. Det er jo klart,« siger han.

Faktisk troede han i begyndelsen ikke på, at det der skete var virkeligt.

»Det virkede som en meget dårlig sketch, de havde instrueret på en helt forkert måde. Det var først, da han sad og råbte, man tænkte, det der er ikke helt normalt,« siger han.

Men nu mener han også, at verden skal komme videre.

»Men nu er det 3-4 dage efter, og nu må det godt stoppe. Man bliver træt af at høre om folk, der taler om, at de er traumatiserede af oplevelsen. Og så tænker jeg også, at -–det var på alle måder grænseoverskridende – men der er også noget, der hedder tilgivelse,« siger Coster Waldau og tilføjer:

»Det er jo ikke en mand, der er kendt for at begå vold og overgreb. Tydeligvis var der noget, der kortsluttede.«

Coster Waldau var executive producer på den danske film, 'Flugt', der var nomineret i hele tre kategorier.

»Det blev ikke til en Oscar, men det var selvfølgelig også svært, når man er nomineret til tre. Hvis jeg selv skulle stemme, og jeg var i tvivl om en, så ville det måske være den, der havde nogle andre nomineringer, man ville vælge fra,« siger han.

Han mener alligevel, at 'Flugt' er en kæmpe sejr for instruktør, Jonas Poher Rasmussen.

Ikke mindst fordi han evnede noget nyt. At blande dokumentar og animation.

»For Jonas er det fantastisk. Det er jo en H.C. Andersen historie. Det er jo en lille film, der har taget mange år om at lave. Det er en genistreg, som ingen regnede med,« siger han til B.T.