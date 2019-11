Nikolaj Coster-Waldau mødte op på den røde løber tirsdag aften med sin kone under den ene arm og datteren under den anden.

Han var til premiere på sin nye film 'Selvmordsturisten', og under indspilningen var Danmarks verdensstjerne nogle strabadser igennem.

Skuespilleren fortalte blandt andet, at han og holdet skulle arbejde i 25 minusgrader, og at noget af filmen var lavet på et bjerg i Norge.

»Hvis du ser filmen, så er Max (den rolle, som Coster-Waldau spiller, red.) med i hver scene, og han kommer ud for nogle ting,« lød det fra skuespilleren.

Det var en tur under vandet, som var det hårdeste at klare for Coster-Waldau i ny film.

»Vi var på et tidspunkt ude i 25 minusgrader på en frossen sø, og det var sindssygt smukt, men det var også nogle kolde boller, man fik der.«

Filmen, der har premiere 21. november, handler om karakteren Max Isaksen, som er eksistentiel krise, og han finder så et luksusresort, som specialiserer sig i selvmord, men resortet dækker over en foruroligende sandhed.

Ud over at han bliver udsat for mega kolde omgivelser, så er der også især én scene i filmen, som var hård for Coster-Waldau at lave.

»Der er noget, der foregår under vand, og jeg har haft nogle dårlige oplevelser igennem årene, så det er altid noget, hvor man bliver sådan lidt ... Når man er under vand, så kan man ikke rigtig se noget« udtaler han.

Arkivfoto afTuva Novotny, som spiller kone til Nikolaj Coster-Waldau.

Han slår dog fast, at det gik helt fint med at indspille scenen, som han kalder klaustrofobisk. Hans ører var bare lidt trætte efterfølgende.

Til spørgsmålet om, hvorvidt han havde nogle overvejelser i forhold til sin egen dødelighed, svarer han:

»Det tror jeg, man har hele tiden. Døden er en af betingelserne for livet. Det er klart, det tænker man jo over. Men for mig var det en kærlighedshistorie, og døden spiller selvfølgelig ind. Max er sindsygt bange for at miste kærligheden og sig selv,« lyder det fra Nikolaj Coster-Waldau.

I filmen spiller Nikolaj Coster-Waldau over for blandt andet den svenske skuespillerinde Tuva Novotny, som agerer i rollen som kone til Max Isaksen.