Nikolaj Coster Waldau er aktuel i en ny film lavet af mesterinstruktøren Brian de Palma.

Udfaldet er dog langt fra godt, hvis man spørger anmelderen fra det britiske medie The Guardian.

»Den er amatøragtigt lavet,« lyder den hårde dom over filmen Domino, hvor Coster-Waldau forsøger at opklare mordet på sin makker og støder på både ISIS og CIA på sin vej. Det er anmelder Benjamin Lee, der har kastet sin dom.

Ud af fem stjerner høster thrilleren med den danske hovedrolle kun en enkelt stjerne, og både instruktør og hovedrolleindehaveren får skarp kritik med på vejen.

Brian de Palma har ellers mange successer bag sig i sin lange filmkarriere. Han kan både skrive triumfer som Scarface, gyseren Carrie og gangsterfilmen De Urørlige på sit CV.

Men Domino hører altså ikke til blandt, Palmas successer, hvis man spørger Lee. Tværtimod.

Den er så kedelig, at anmelderen hellere at ville glemme dens eksistens, skriver han. Heller ikke vores danske verdensstjerne Nikolaj Coster-Waldau kan løfte filmen.

»Der er en billig kvalitet over filmen hele vejen til castingen, og Coster-Waldau beviser endnu engang, at livet for ham som hovedrolleindehaver bliver svært udenfor 'Game of Thrones,« står der i anmeldelsen.

Mediet Hollywood Reporters anmelder John DeFore mener også, at Domino er noget af det dårligste, Brian De Palma har lavet.

Han skriver, at filmen er en kedelig affære, og han forudser desuden, at filmens stereotype portræt af militante muslimer vil forarge seere.

Det er dog ikke alle anmeldere, som deler den udelukkende negative holdning til filmen. Den respekterede anmelderside Roger Ebert.com, opkaldt efter filmanmelderen af samme navn, giver filmen tre en halv stjerne, og vurderer, den viser øjeblikke af instruktørens storhed.

Ifølge Kino.dk har filmen endnu ikke fået en premieredato i Danmark.