Flankeret af sin bonusdatter og sin psykolog skal 46-årige Niels vælge sig en ny mulig kærlighed.

»Jeg synes, det var oplagt at tage min psykolog med. Jo længere man går hos én, desto mere finder man ud af alt det, man ikke ved.«

Sådan siger landmanden om det anderledes valg at tage sin terapeut med, når der skulle vælges fem kvinder til en speeddate. Han siger til B.T., at han har gået ved psykologen for at få styr på sine følelser, efter han blev skilt. Det er dog ikke første gang, han har opsøgt hjælp for at få styr på sit følelsesliv.

»Det ser man ikke endnu, men jeg har fortalt i forbindelse med optagelserne, at jeg mistede min far, da jeg var 14 år gammel,« siger landmanden og fortsætter:

»Jeg gik på et tidspunkt ned ved en eksamen. Klappen gik bare ned, og så er jeg jo en handlingsmand, så jeg bestemte mig for, at det skulle ikke ske igen, og så gik jeg i gang med at opsøge noget hjælp.«

Den 46-årige landmand fortæller, at han slet ikke var nervøs over at stå ved, at han havde fået hjælp af en psykolog.

Han mener, at der kommer et tidspunkt i alles liv, hvor alting bliver vendt på hovedet. Han siger, at landmænd er dårlige til følelser, og derfor er det godt at vende sine tanker med nogen.

»Det er jeg slet ikke nervøs ved. Det er jo netop derfor, jeg gør det (medvirker i programmet, red.). For at spille med åbne kort.«

Han fortæller, at han intet har fortrudt ved at medvirke i programmet. Det eneste han kunne være lidt ekstra spændt på, er at finde ud af, hvordan han ser ud og lyder, når han bare er sig selv.

»Det er man vel altid lidt spændt på,« siger han og griner.

Landmanden Niels ved dog endnu ikke, om han får set programmet i dag. Han er nemlig fuldt beskæftiget med et fuldtidsarbejde og dernæst høsten, der skal i hus ved siden af. Han fortæller, at han arbejder til klokken halv ti om aftenen og står op igen klokken fire om morgenen.

I aftenens afsnit kan man se, hvordan fem håbefulde kvinder møder op til deres første møde med Niels.