Tv-serier og streaming har været en bombe under den traditionelle måde at se underholdning på, hvor biografen har været den store spiller. Stjerneskuespilleren Nicole Kidman, der selv er aktuel i HBO-serien ‘Big Little Lies’, frygter ligefrem for biografernes fremtid.

»Rigtig mange mennesker holder sig til tv i dag,« siger hun ifølge msn.

»Men der er noget fantastisk ved at gå i biografen og sidde sammen med en gruppe mennesker, mens man ser en film sammen.«

Omsætningen i den amerikanske biografbranche har de seneste år stået relativt stille, hvilket streamingtjenester som HBO, Netflix, Amazon og Hulu har fået en stor del af skylden for.

Hvordan foretrækker du at se film?

Både fordi de har vænnet folk til at se tv-serier fremfor film. Men også fordi en tjeneste som Netflix sender film direkte ud til brugerne udenom biograferne.

Nicole Kidman håber dog fortsat, at der er en fremtid for biografer.

»Jeg går stadig i biografen. Min mand, mine børn og jeg, vi tager afsted, vi betaler, og vi går i den lokale biograf i Nashville og ser film. Jeg håber, det overlever, for det ville være sådan en skam, hvis det går tabt.«

Nicole Kidman er dog selv blevet en del af det problem, der udfordrer biograferne. Hun har en fremtrædende rolle i HBO-serien ‘Big little lies’, som er blevet et stort hit.

Nicole Kidman har høstet en række priser for sin rolle i serien Big little lies. Her en Golden Globe. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Nicole Kidman har høstet en række priser for sin rolle i serien Big little lies. Her en Golden Globe. Foto: LUCY NICHOLSON

Og hun forstår godt, at seerne i stigende grad tilvælger serier.

»Jeg mener, ‘Big little lies’ har nok haft større udbredelse end noget andet, jeg har lavet, og responsen jeg har fået fra folk - især kvinder - er vildere end nogensinde før,« siger hun og fortsætter:

»Men det behøver ikke være enten eller. Der er stadigvæk stor kærlighed, mennesker som elsker film og som elsker at gå ind og se en film. Jeg vil fortsat dedikere mig til at lave film.«

Nicole Kidman har gjort sit for at fremme biograffilm. Hun har været med i mere end 70 af slagsen og er kendt for ikoniske roller i film som 'Far and Away', 'Eyes Wide Shut', 'Moulin Rouge' og 'Dogville', som hun lavede med danske Lars von Trier.

Hun vandt i 2003 sin hidtil eneste Oscar for sin rolle i filmen ‘The Hours’.