Selvom datteren Hollie er lige så piget som sin mor, Mascha Vang, så mener racerkøreren dog, at hans gener træder frem i hende i det øjeblik, hun sætter sig ind i en gokart.

Der står nul ferie på programmet hos Nicolas Kiesa frem til december, og dermed sparsomt samvær med familien. Ikke mindst datteren, syvårige Hollie Nolia, som bor hos sin mor, Mascha Vang, i Kolding, mens han selv bor på Køge-egnen. Efter flere måneders forsinkelser starter Formel 1-sæsonen nemlig op til juli, og så skal han træde i karakter som ekspert på Viasat-kanalerne sammen med Tom Kristensen og John Nielsen. Der skal transmitteres 15 løb direkte i den kommende tid, så det bliver en travl tid med mange forberedelser for Nicolas Kiesa, hvilket kommer til at koste på kontoen for fritid.

– Normalt har min datter og jeg weekenderne hver 14. dag sammen. Heldigvis har jeg ofte arbejde i Jylland, så jeg samler hende gerne op undervejs, så vi kan få noget tid sammen, sagde den 42-årige tidligere racerkører, som med glæde har konstateret, at datteren også har benzin i blodet ligesom ham.

– Hun er overraskende glad for at køre i gokart udendørs. Og selvom hun er meget feminin ligesom sin mor, så spørger hun gerne, hvornår vi skal ud at køre? Så på en eller anden måde spiller generne åbenbart ind, mener Kiesa, der også er bonusfar til sin kæreste, Amandas, søn, Benjamin.

– Og forleden kørte børnene gokart i regnvejr, og selvom hun er mest til de behagelige og dejlige ting i verden, så skænkede hun pludselig ikke vejret en tanke, men kørte løs sammen med Benjamin. Det var sjovt at se, fortalte Nicolas Kiesa, der glæder sig til, at speederne trædes i bund igen efter corona-nedlukningen.

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.