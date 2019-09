»Jeg blev meget væk som barn.«

Sådan lyder det fra en storsmilende Nicolas Bro, da vi møder ham efter pressevisningen af det første afsnit i den nye TV 2-serie 'DNA'.

En krimiserie, hvor han spiller kriminalteknikeren Jarl Skaubo, der skal hjælpe sin kollega Rolf Larsen, spillet af Anders W. Berthelsen med at finde et forsvundet barn.

Og det er ikke en helt fremmed situation for den 47-årige skuespiller. Dog i mindre skala.

»Den vildeste gang, jeg blev væk, var da jeg blev væk fra mine forældre i Pompeji i Italien,« fortæller han.

Han var fem år gammel, og under familieferien i det italienske skulle de med en turistbus for at komme lidt ud af byen.

»Bussen kørte uden mig - jeg kiggede mig lidt omkring, og så gik det op for mig, at jeg var blevet væk,« siger han.

Han brød ud i gråd og tiltrak sig derved en stor gruppe italienske damer, der nærmest dannede en ring omkring ham.

Nicolas Bro spiller blandt andet sammen med Anders W. Berthelsen, Olivia Joof og Trine Pallesen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Nicolas Bro spiller blandt andet sammen med Anders W. Berthelsen, Olivia Joof og Trine Pallesen. Foto: Niels Christian Vilmann

»Det føltes som om, de var væk i flere timer, men de havde nok kun kørt et enkelt stop med bussen,« forklarer Nicolas Bro.

Kort tid efter så han sin far komme løbende i lyseblå velourshorts, der blafrede på lårene af ham. Han var meget forfærdet, men Nicolas Bro og familien blev altså genforenet.

Han forklarer, at han altid har været lidt distræt, så derfor kom han ofte til at gå lidt rundt i sin egen verden - og så kan man altså ende med at blive væk.

»Det der med at blive kaldt over en højttaler i et indkøbscenter, det var meget normalt for mig. Det er sket mere end 20 gange, tror jeg,« afslutter han og griner.